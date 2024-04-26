В Челябинске прошел грандиозный гала‑концерт премии фонда «Андрюша»

В этом году ей исполнилось 15 лет

Более тысячи детей со всей Челябинской области стали участниками юбилейного гала-концерта благотворительной премии фонда «Андрюша».



Уровень премии с каждым годом растет, а юных талантов становится все больше. Многие из лауреатов 2010 года, когда только начиналась премия, уже стали профессиональными артистами.

«15 лет — 15 лауреатов. Сегодня мы подготовили грандиозный концерт, достойный лучших сцен мира, как подчеркивает наш бессменный председатель премии народный артист России Андрис Лиепа», — отмечает директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Ирина Текслер, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, отметила работу фонда и тот вклад, который он вносит на протяжении многих лет.

«Это большой и значимый проект для Челябинской области и не только. Про фонд „Андрюша“ знают далеко за пределами Южного Урала, знают про историю его создания. Юля стала такой творческой мамой 28 тысячам маленьких южноуральцев», — отметила Ирина Текслер.

В юбилейный для премии год по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера Юлия Жаботинская награждена знаком отличия «За благое дело». Награду торжественно вручила Ирина Текслер.

«Юлия Александровна, разрешите вручить вам эту почетную областную премию. И я верю в то, что ваше благое дело будет жить еще многие-многие десятилетия», — подчеркнула Ирина Текслер.

Также по приглашению Алексея Текслера гостями премии стали 100 детей, которые приехали в регион из Белгородской области. И этот концерт стал для них настоящим праздником.

Все средства от продажи билетов на этот концерт пойдут на развитие фонда и поддержку подопечных фонда «Андрюша».