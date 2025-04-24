Гала-концерт премии «Андрюша» собрал в Челябинске около тысячи юных талантов

Лауреаты конкурса представили вокальные, танцевальные и театральные номера

В Челябинске 24 апреля прошел грандиозный гала-концерт XVI детской премии «Андрюша», собравший около 1000 талантливых детей со всего региона. Мероприятие подвело итоги двух лет конкурса, представив на одной сцене лауреатов 2024 и 2025 годов. Зрители увидели яркие вокальные, танцевальные и театральные номера, демонстрирующие невероятный потенциал юных дарований.

Амбассадор благотворительного движения в Челябинской области Ирина Текслер отметила значимость премии для региона.

«Премия „Андрюша“ — это наша гордость. Это то, что продвигает регион. Мероприятие проходит уже на федеральном уровне, оно входит в реестр министерства просвещения», — сказала Ирина Текслер.





Общественный деятель также подчеркнула роль фонда «Андрюша» в развитии юных талантов и поблагодарила руководителя фонда Юлию Жаботинскую за ее вклад в поддержку детей и организацию форума для педагогов и наставников дополнительного образования.

Юлия Жаботинская, в свою очередь, выразила благодарность губернатору Алексея Текслеру и Ирине Текслер за многолетнюю поддержку инициатив фонда.





Гала-концерт премии «Андрюша» — это ежегодное масштабное событие, объединяющее сотни победителей и лауреатов. Конкурс, учрежденный благотворительным фондом «Андрюша», выявляет и поддерживает одаренных детей в различных направлениях искусства. С особым вниманием организаторы конкурса относятся к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.