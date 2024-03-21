На гала-концерт «Андрюши» приедут участники шоу «Голос»

Финал конкурса пройдет 25 апреля в Челябинске

В Челябинске завершился прием заявок на популярную детскую премию «Андрюша». Награждение победителей и гала-концерт пройдут 25 апреля в концертном зале «МТС Live Холл», сообщают организаторы.

В этом году жюри получило 499 заявок. Больше всего работ пришло в номинацию «Актерское мастерство», на втором месте — «Эстрадный вокал», на третьем — «Изобразительное искусство». Работы будут оценивать деятели культуры и искусства федерального масштаба из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга. Жюри премии возглавляет народный артист России Андрис Лиепа.

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. В этом году она проводится в 15‑й раз. Поэтому в гала-концерте под названием «Лучшее за 15 лет» примут участие тысяча детей — победителей премии разных лет и выпускников фонда.

Гала-концерт проведет заслуженный артист России Александр Олешко. Гостями вечера станут победитель второго сезона шоу «Голос» на Первом канале Сергей Волчков и популярный южноамериканский певец и композитор, участник «Голоса» Чарли Армстронг.

Напомним, проект реализуется при финансовой поддержке президентского гранта.