Полина Кнороз обновила рекорд мемориала Лукашевича и Середкина в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка взяла высоту 4,72 м на соревнованиях в Челябинске

Легкоатлетка Полина Кнороз стала главной героиней мемориала Лукашевича и Середкина в Челябинске. В состязаниях по прыжкам с шестом она обновила рекорд, преодолев высоту 4,72 м. Выиграли состязания и другие лидеры сборной России — в секторе для прыжков в высоту победы одержали Данил Лысенко и Кристина Королева, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Статусный турнир с большой историей прошел в Челябинске в 43-й раз. В этом году он вошел в серию соревнований ВФЛА «Снежная королева». По сложившейся уже традиции в южноуральскую столицу прибыли звезды российской легкой атлетики.

Составили им компанию и лучшие спортсмены из Республики Беларусь. Они разыграли три комплекта наград — в прыжках в высоту среди мужчин и женщин, а также смешанном турнире по прыжкам в высоту с шестом.

«Такие участники сегодня, что просто глаз радуется. Полные трибуны в манеже — за это вам отдельный поклон, дорогие болельщики. Судя по знакомым лицам на разминке — сегодня будет действительно бескомпромиссная борьба. Поэтому спортсменам я традиционно желаю успехов и хорошего выступления», — приветствовал участников и гостей соревнований исполнительный директор ВФЛА Сергей Костин.

Президент Федерации легкой атлетики Челябинской области Семен Михайлов поблагодарил региональный минспорт и Всероссийскую федерацию легкой атлетики за то, что доверили провести такие состязания и отдельно сказал спасибо Юлии Середкиной за помощь в их организации.

В центре внимания была и олимпийская чемпионка Анна Чичерова. Накануне она провела мастер-класс для юных легкоатлетов. Ей, кстати, принадлежит рекорд мемориала: в 2019 году титулованная спортсменка здесь прыгнула на 2,01 м. Забегая вперед скажем, что нынешние участники не смогли превзойти ее достижение.

Что касается самих состязаний, то борьба за медали велась в двух прыжковых секторах. В прыжках в высоту среди мужчин ожидаемую победу одержал лидер российской команды в этом виде программы Данил Лысенко. Он покорил рубеж в 2,30 м. Но не дотянул до рекорда Ивана Ухова: спортсмен из Екатеринбурга в 2008 году покорил планку на высоте 2,35 м.

Серебряным призером нынешних соревнований стал Степан Веткин из Смоленской области — 2,26 м. Такой же результат показал опытный Илья Иванюк, но он уступил сопернику по успешным попыткам. Неудачно выступил воспитанник челябинской школы легкой атлетики Никита Анищенков. Спортсмен, ныне представляющий Москву, ограничился скромным 7-м местом, взяв лишь высоту 2,15 м.

Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. Прыжки в высоту. Мужчины:

1. Данил Лысенко (Москва) — 2,30 м.

2. Степан Веткин (Смоленская область) — 2,26 м.

3. Илья Иванюк (Брянская область) — 2,26 м.

Неожиданные результаты преподнесли состязания в прыжковом секторе у женщин. Безусловным фаворитом турнира здесь была Мария Кочанова. Спортсменка в минувшем сезоне выиграла все значимые состязания, но в Челябинске так и не смогла взять высоту 1,94 м... Все три попытки она завалила.

Победу здесь одержала Кристина Королева. Она преодолела эту высоту со второй попытки, а уже в ранге победительницы соревнований прыгнула и на 1,96 м. Бронза досталась Наталье Спиридоновой из Москвы.

Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. Прыжки в высоту. Женщины:

1. Кристина Королева (Липецкая область / Кемеровская область) — 1, 96 м.

2. Мария Кочанова (Санкт-Петербург) — 1,92 м.

3. Наталья Спиридонова (Москва) — 1,90 м.

Но самыми интересными и зрелищными получились состязания в секторе для прыжков с шестом. В нем женщины состязались наравне с мужчинами, но с 1-метровым гандикапом.

Ну и состав участников получился отличным: боролись за победу аж 5 мастеров-«международников». Среди них: Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, Татьяна Калинина, Ирина Михайлова, Михаил Шмыков, а также сильный спортсмен из Беларуси Матвей Волков.

Героиней мемориала стала Полина Кнороз из Москвы. Она уверенно выиграла турнир, а еще обновив свой же рекорд соревнований. В прошлом году она установила его, преодолев высоту 4,71. В этот раз подняла планку еще на 1 см. Второе место занял Михаил Шмыков (5,62), а бронза досталась Татьяне Калининой (4,62).

Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. Прыжки с шестом, смешанный турнир:

1. Полина Кнороз (Москва) — 4,72 м.

2. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,62 м.

3. Татьяна Калинина (Москва) — 4,62 м.

Организаторами соревнований выступили Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а также региональный Минспорт, Федерация легкой атлетики Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.