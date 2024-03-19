В Челябинске проведут гонки на внедорожниках в соревнованиях по автоспорту

В триал-гонках примут участие экипажи из пяти регионов

Захватывающие триал-гонки на внедорожниках и кроссоверах проведут в Челябинске — 27 апреля южноуральская столица примет состязания по автоспорту RFC’SU Double Challenge*, которые пройдут у Компрессорного завода между Первым и Вторым озером. В соревнованиях выступят экипажи из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также гости из Республики Башкортостан, сообщают организаторы мероприятия.

Состязания пройдут в одной из самых зрелищных дисциплин автоспорта — триале, где участницам предстоит преодолеть небольшие и сложные спецучастки за как можно меньшее количество времени. Здесь на первый план выходит мастерство пилота, реакция штурмана и слаженность их работы, взаимопонимание между членами экипажа.

Главная идея соревнований — показать доступность и безопасность формата данного вида гонок (как для участников, так и для их автомобилей), привлечь к спортивно-техническим видам спорта молодежь и увлеченных автоспортом людей. В гонке может принять участие любой владелец автомобиля с колесной формулой 4×4.

«Мы позаботились о том, чтобы в ходе соревнования не было причинено урона технической части автомобилей и их лакокрасочному покрытию, а для зрителей, в том числе с детьми, было комфортно и безопасно», — сообщают организаторы гонки.

В соревновании примут участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Курганской, Республики Башкортостан. Локация расположена очень удобно, в черте города, добраться до нее не составляет никакого труда на любом автомобиле, дорогу и парковочные места подготовят организаторы, территория будет обработана от клещей.

Традиционно для зрителей будет организована культурная программа, на сцене будет работать профессиональный ведущий, организуя праздник для зрителей — как взрослых, так и детей, развернуты точки питания, партнеры мероприятия будут проводить собственную активность со зрителями, тест-драйвы, разыгрывать призы и подарки.

Мероприятие состоится 27 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска напротив Компрессорного завода (между Первым и Вторым озером). Начало — в 12:00.

RFC’SU Double Challenge* - Эр-Фи-Си Эс-Ю Дабл Челлендж

Возрастное ограничение: 6+