В Миассе проведут гонки грузовиков по трак‑триалу «Уральский рубеж — 2024»

Призовой фонд состязаний составит 1 000 000 рублей

Стали известны подробности проведения соревнований по триалу для грузовых автомобилей «Уральский рубеж». Состязания с призовым фондом 1 миллион рублей пройдут 15—16 июня в Миассе. Участникам предстоит пройти испытания на специально подготовленных трассах и выполнить задания на участках внедорожного полигона, сообщают организаторы гонки.

В этот раз соревнования по трак-триалу среди грузовиков пройдут уже во второй раз. Одна из основных идей таких гонок — показать доступность и безопасность формата соревнования, его зрелищность, привлечь молодежь к спортивно-техническим видам спорта.

«Экипажи грузовых автомобилей будут состязаться в умении управлять автомобилем на тяжелом бездорожье, выполняя задания на специально созданных секциях — участках внедорожного полигона. Формат соревнования — небольшие по протяженности специальные секции с лимитом времени на их прохождение экипажем. Большое значение имеют мастерство пилота, реакция штурмана, слаженность и взаимопонимание между ними», — сообщают организаторы соревнований.

В гонках по трак-триалу выступят спортивные команды АЗ «Урал», «КамАЗ-Мастер», автозаводов ГАЗ и МАЗ, владельцы частных спортивных автомобилей из Челябинска, Твери, Москвы и других регионов страны. Призовой фонд учрежден генеральным партнером мероприятия автомобильным заводом «Урал» и составит 1 000 000 рублей.

Большая развлекательная программа ждет зрителей и гостей мероприятия. Им, кстати, удобно будет следить за соревнованиями с оборудованных точек, которые расположены в непосредственной близости со спецучастками трассы.

Состязания пройдут на окраине Миасса (выезд в сторону поселка Сыростан, ГЛЦ «Солнечная долина») у Поликарпова пруда. Добраться сюда можно как на личном автотранспорте, так и на микроавтобусах, которые будут бесплатно курсировать между полигоном спортивных соревнований и городом Миассом. С их расписанием можно ознакомиться на сайте организаторов гонки.

Торжественное открытие соревнования, праздничный концерт и парад машин начнется 15 июня в 12:00 на площади перед администрацией Миасского городского округа, в 14:00 — начало соревнования на Поликарповом пруду.

Возрастное ограничение 6+