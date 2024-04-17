Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре до +30 градусов

В ближайшие дни температура будет выше среднесуточной на 7 градусов и более

В ближайшие дни погода в Челябинской области будет аномально жаркой: по данным синоптиков, столбики термометров будут подниматься до +25…+29 градусов. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В период с 18 по 22 апреля на территории Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7°С и более», — уточнили в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, в апреле температура редко превышает критическую отметку в +36 градусов и более, однако даже жаркая погода до +30 градусов, если она сохраняется несколько дней подряд, может нанести вред организму человека. Поэтому синоптики напоминают о соблюдении питьевого режима, а также рекомендуют надевать головные уборы и не находиться на улице в части активности солнца.

Кроме того, жаркая погода весной обостряет пожарную и паводковую обстановку. Южноуральцев настоятельно просят соблюдать правила пожарной безопасности.