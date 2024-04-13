Атмосферные фронты большого циклона с севера УрФО обеспечат дождливую погоду в Челябинской области

На юге региона ждут первые грозы

В субботу, 13 апреля, погоду на Южном Урале в субботу определяет атмосферный фронт низкого давления, возможны дожди от небольших до умеренных, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

По всей территории региона сегодня будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в южных районах возможны первые весенние грозы.

Будет тепло — столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов, ветер ожидается юго-западный с переходом на западный, слабый, 3-8 м/с. При грозах возможны порывы до 14 метров в секунду.

В областном центре сегодня 13-15 тепла, ветер 6-11 м/с, облачно с прояснением, возможен небольшой дождь.