Желтый уровень погодной опасности объявили в Челябинской области из‑за сильного ветра

Синоптики обещают порывы до 16 метров в секунду

Погода в Челябинской области сегодня, 16 апреля, не только дождливая, но и ветреная. По данным синоптиков Гидрометеоцентра России, в регионе возможны порывы до 16 метров в секунду. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности.

«16 апреля до 20:00 действует предупреждение о сильном ветре. Местами порывы могут достигать 16 метров в секунду»,— говорится на сайте Росгидромета.

Напомним, желтый уровень говорит о том, что погода потенциально опасна. Это третий уровень погодной опасности из пяти возможных.

Более подробно о погоде сегодня смотрите в нашем материале.