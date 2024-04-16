Погода в Челябинской области сегодня, 16 апреля, не только дождливая, но и ветреная. По данным синоптиков Гидрометеоцентра России, в регионе возможны порывы до 16 метров в секунду. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности.
«16 апреля до 20:00 действует предупреждение о сильном ветре. Местами порывы могут достигать 16 метров в секунду»,— говорится на сайте Росгидромета.
Напомним, желтый уровень говорит о том, что погода потенциально опасна. Это третий уровень погодной опасности из пяти возможных.
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