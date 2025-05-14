В Челябинске выбирают моделей на Парижскую неделю моды

Отбор как в Кремлевский полк: идеальная походка, цепляющая внешность и рост от 175 сантиметров

В Челябинске стартовали кастинги моделей на предстоящую Парижскую неделю моды. Полсотни девушек продемонстрируют коллекции южноуральских дизайнеров и гостей из других регионов. Несколько лет подряд моделей на крупные модные показы области выбирали из агентств, но для фешен-праздника в селе Париж решили вернуться к открытым отборам. Как они проходят и могут ли челябинки без опыта стать звездами дефиле, узнал корреспондент Первого областного информагентства.

Идеальная кожа, рост от 175 сантиметров, худое телосложение или обхваты 90-60-90. Это только малая часть критериев при отборе моделей. Девушек выбирают примерно одного роста, а во внешности смотрят на правильные или, наоборот, необычные черты лица.

Но внешность еще ничего не значит. Оценивают претендентов по походке: осанка, умение держаться на высоких каблуках и уверенность во время проходки — вот главные пункты, по которым выбирают моделей. А еще девушки должны держать ритм и динамику в движении.

«Для нас не суперважно, чтобы у девушек были идеальные лица. На самом деле, чем более интересное лицо, тем лучше. Важно, чтобы присутствовала стать и динамика в движении», — поделилась продюсер команды LongFashionWeekend Елена Ермаковишна.

Обычно на крупных модных мероприятиях челябинцы могут видеть несколько десятков одних и тех же лиц. Моделей набирают из одного-двух агентств, где готовят профессионалов подиума. В этот раз решили пойти другим путем — увидеть, какие еще есть девушки, не только в индустрии, с разной внешностью и параметрами. По словам Елены Ермаковишны, у девочек не моделей есть стопроцентный шанс попасть на показ, потому что «красоток с хорошими формами» в нашем городе много. К тому же для всех участниц Недели моды проведут две репетиции, где расскажут, как нужно ходить и держаться.

Всего выберут 55 моделей, каждая пройдется по подиуму три раза. Они представят коллекции 11 дизайнеров из Челябинска и области, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе Алены Ахмадуллиной, наряды которой покажут в финале шоу.

«Мы развиваем через Парижскую неделю моды фешен-индустрию не только в Челябинске, но и в малых городах. Популяризируем локальный дизайн, так называемый „локал для локалов“. На Неделе моды мы расскажем и покажем, что же сегодня есть у дизайнеров для жителей средней и широкой полосы, не только для тех, кто интересуется модой», — рассказала Елена Ермаковишна.

Сам кастинг прост: девушек просят пройтись по подиуму, немного попозировать, эффектно развернуться и уйти за кулисы. И нет, здесь не просят показать необычную походку, как в разлетевшихся в соцсетях видео с кастингов, и не говорят сразу «Да, берем» или «Нет, не подходишь».

Диана, например, занимается моделингом уже пять лет — это видно даже со стороны. В прошлой Парижской неделе моды она не участвовала, но уже дефилировала на мероприятиях LongFashionWeekend, например на открытии выставки «Мода, которой нет». Моделью она стала случайно — сама не хотела, но ее в соцсетях нашел куратор агентства и предложил попробовать. Поначалу Диана воспринимала это как хобби, но в последнее время начала задумываться о том, чтобы превратить моделинг в работу.

Еще одна участница кастинга — Ева. О кастинге на Парижскую неделю моды она узнала от знакомых и решила поучаствовать. Правда, и Ева уже восемь лет занимается моделингом: работает с командой LongFashionWeekend и сотрудничает с дизайнером вязаных вещей из Китая.

«Для меня моделинг — на 50 процентов хобби и на 50 процентов работа. Еще я сама дизайнер одежды, отучилась в МИДиСе», — делится Ева.

Кстати, на кастинг пришел и один парень. Несмотря на то что коллекции будут показывать в основном женские (как, например, «Аркаим»), мужские костюмы некоторые дизайнеры тоже привезут.

Результаты модели узнают в ближайшие два дня. Правда, организаторы ожидали ажиотажа и не менее сотни участников, но пришло лишь два десятка. Поэтому для челябинцев устроят еще два дополнительных дня с онлайн-кастингом.