Театры Челябинской области отпразднуют первый День артиста 17 января

По такому случаю устроят встречи со зрителями, фотовыставки и мастер‑классы

В эту субботу, 17 января, в России впервые отметят День артиста — профессиональный праздник актеров театра и кино, циркачей, музыкантов и певцов. Праздник учредили только летом 2025 года и его датой определили день рождения Константина Станиславского. Театры Челябинской области решили присоединиться к празднику и придумать для своих зрителей интерактивы, мастер-классы и творческие встречи. Какие — рассказали в региональном Минкульте.

Хотя День артиста и 17 января, некоторые площадки решили начать праздновать чуть заранее. Например, с 15 по 31 января в златоустовском театре «Омнибус» идет фотовыставка «Ретро» (0+). Она знакомит гостей с черно-белыми кадрами спектаклей конца XX века. А 16 января «Омнибус» проведет творческую встречу «Браво, артисты» (12+) о жизни и работе актеров.

С 16 по 18 января в Челябинском театре драмы им. Наума Орлова пройдет серия открытых мастер-классов «Алхимия профессии: от этюда до роли». Актеры проведут интенсивы по сценический речи и актерскому мастерству для студентов творческих вузов и участников школьных театральных студий.

Самая насыщенная программа ожидаемо запланирована на 17 января. В этот день Молодежный театр проведет творческую встречу со зрителями спектакля «А хочешь, я выучусь жить» (18+). Все желающие сначала обсудят постановку, а затем пообщаются с актерами о работе в театре и творческом пути. Модератором выступит главный режиссер театра Иван Миневцев.

«Традиции празднования этого дня пока не существует. Мы хотим создать ее, для этого нам самим надо понять, как его отмечать. Приглашаем наших зрителей стать соавторами этого события», — рассказал Иван Миневцев.

Камерный театр к 17 января создаст на своем сайте портретную галерею своих актеров с биографией и информацией о творческих заслугах. Она появится в разделе 3D-экскурсии по зданию театра. Также до субботы в соцсетях собираются опубликовать голосование для зрителей за самого любимого артиста труппы.

В Челябинском театре оперы и балета 17 января разрешат выйти на сцену, лично передать букеты и поздравления и сфотографироваться с любимым артистом — обычно это запрещено, а все подарки передают капельдинеры. В этот день в театре будут играть «Анну Каренину» (12+).

В Театре кукол Вольховского в субботу пройдет турнир по настольным играм между артистами и зрителями. Играть будут в «Культурную монополию» (12+), где можно скупать челябинские театры, библиотеки и концертные залы.

А зал «Родина» представит в этот день концерт «Queen. The Show must go on. Шоу продолжается!» (6+). Мировые хиты группы Queen исполнят на фортепиано и электровиолончели. В Детской филармонии 17 января проведут концерт «Лунная соната» (6+) с произведениями Бетховена, Дунаевского, Дебюсси и Манчини.