«Нужно наладить между нами связь»: в Челябинске создают первые в области граффити для незрячих

Они будут выглядеть как помехи на телевизоре

На стене дома Челябинского областного реабилитационного культурно-спортивного центра Всероссийского общества слепых в скором времени появятся необычные граффити. Это будет не простая картинка, а тактильное арт-полотно, которое смогут «увидеть» слепые жители города. Что означает Брайль-граффити и как идет работа художников, узнал корреспондент нашего информагентства.

Первое, что бросается в глаза, — стрит-арт выглядит как помехи на старом телевизоре. Основатель ассоциации художников «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо не скрывает, что задумка была в создании чего-то абстрактного, непонятного. Граффити можно будет понять только вдвоем — зрячему и слепому. Один опишет то, что видит. Второй — прочитает послание, написанное шрифтом Брайля.

Глитч-эффект создает визуальные препятствия для прочтения текста. Написанные на граффити фразы будут понятны зрячим людям, но не полностью видны — их перекроют небольшие пластиковые сферы, образующие текст шрифтом Брайля. Так горожане смогут столкнуться с проблемами, с которыми встречаются слабовидящие люди в своей жизни.

«Для команды создание граффити стало настоящим вызовом. Прецедентов и подобных проектов на сегодняшний день очень мало. Мы долгое время занимались поисками, пытались понять, кто и что создавал до нас. Это достаточно точечные проекты, каждый из которых очень индивидуальный и авторский», — рассказала куратор граффити Полина Сухова.

Помимо ярких цветов, на стене появятся цитаты писателей Рэя Брэдбери, Альбера Камю и Павола Гвездослава. Организаторы пока держат в секрете, что именно «скажет» стена, но немного завесу тайны все же приоткрыли. Все фразы будут посвящены тактильности, преодолению одиночества. Например, одной из фраз будет: «Возьми меня за руку и проведи через эту ночь. Чтобы я не чувствовал, что я один».

Рядом со всеми фразами установят небольшие таблички, где цитаты будут прописаны еще раз, в уменьшенном формате, а снизу отображены языком Брайля. Так зрячие смогут понять, как пишутся буквы на языке слепых.

Создавала проект команда из 10 человек. Кто-то разрабатывал идею, кто-то непосредственно рисовал. Также организаторы акции долго выбирали, где разместить арт-объект. В итоге выбрали квартал, который исторически считается районом слепых и слабовидящих.

Граффити являются одним из результатов проекта «Незримое кино». Напомним, ранее для челябинцев с нарушением зрения создали фильмы с тифлокомментированием и стикерпак с шрифтом Брайля.