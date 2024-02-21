В Челябинске представили проект «Незримое кино» с фильмами уральских режиссеров

Осенью организаторы планируют провести первый подобный кинофестиваль

Челябинцам показали фильмы, в которых озвучиваются действия на экране. Проект, объединивший в себе кинематограф и краеведение, направлен на социальную адаптацию людей с особенностями зрения. На показе кино для незрячих побывал корреспондент ИА «Первое областное».





«Незримое кино» — уникальный проект для Челябинской области, который родился осенью 2022 года. За прошедшее время было создано уже 15 фильмов с технологией тифлокомментирования — созданием аудиодорожки, описывающей происходящие на экране события. В этот раз прошла премьера трех новых фильмов, снятых екатеринбургским режиссером Иваном Сосниным. А вот озвучил актер Нового Художественного театра Алексей Зайков.

«Сложность заключалась в том, что между репликами нужно успевать сказать, что происходит на экране. Пока, допустим, заходит отец и говорит „Здравствуй!“, нужно успеть сказать „Заходит отец, отец стоит возле стола“. Тут отец уже говорит „Здравствуй, сын“. И нужно все комментарии уместить в коротенький промежуток. И стараться не поддаваться эмоциям»,— делится о проделанной работе Алексей Зайков.





Креативный директор АНО «Креативные индустрии Урала» Александра Попова подчеркивает, что до недавнего времени короткометражные уральские фильмы не адаптировались для незрячих и слабовидящих людей и созданный проект стал первым на Урале.





В проект входят не только показы «Незримого кино», но и фильмы под открытым небом в скверах и парках, искусствоведческие лекции и мастер-классы по тактильной анимации для незрячих.

«Все короткометражные фильмы, которые оборудованы тифлокомментированием, хороши и уникальны по-своему. И, конечно же, проект „Незримое кино“ дает и слабовидящим, и тотально слепым людям познакомиться с краеведением. Это нужный и важный социальный проект — можно много слов об этом сказать, но то, какую работу проделывают все творческие команды, — это колоссальный и бесценный труд»,— поделилась одна из гостей кинопоказа Людмила, постоянный посетитель мероприятий проекта.





Организаторы проекта отмечают, что осенью планируют запустить первый инклюзивный кинофестиваль, на который будут принимать работы тех, кто снимает для людей с инклюзией и о них.