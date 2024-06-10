В Челябинске посчитают ущерб, который причинил городу 39-летний мужчина. Он изрисовал остановки и фасады домов надписями.
Начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин попросил глав Советского и Центрального районов подготовить справки о причиненном ущербе от рук «граффитиста». Об этом он сообщил во время аппаратного совещания сегодня, 10 июня. Глава города Наталья Котова обратилась к руководителям других районов с просьбой также подготовить документ, если на их территориях были аналогичные случаи вандализма.
Напомним, вандала задержали 6 июня. Тот разрисовывал баллончиками с краской фасады зданий, остановки и гранитные парапеты в центре Челябинска.
Мужчина извинился перед горожанами за свои рисунки. В качестве наказания суд назначил ему арест сроком на 24 часа.