Главы челябинских районов оценят ущерб от рук граффитиста, испортившего фасады

39-летний мужчина принес извинения горожанам

В Челябинске посчитают ущерб, который причинил городу 39-летний мужчина. Он изрисовал остановки и фасады домов надписями.



Начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин попросил глав Советского и Центрального районов подготовить справки о причиненном ущербе от рук «граффитиста». Об этом он сообщил во время аппаратного совещания сегодня, 10 июня. Глава города Наталья Котова обратилась к руководителям других районов с просьбой также подготовить документ, если на их территориях были аналогичные случаи вандализма.

Напомним, вандала задержали 6 июня. Тот разрисовывал баллончиками с краской фасады зданий, остановки и гранитные парапеты в центре Челябинска.

Мужчина извинился перед горожанами за свои рисунки. В качестве наказания суд назначил ему арест сроком на 24 часа.