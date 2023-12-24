В Челябинской области построят площадку для занятий фигурным катанием

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 24 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимая участие в церемонии награждения лучших спортсменов чемпионата России по фигурному катанию, анонсировал строительство в Челябинской области отдельной площадки для этого вида спорта, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

История фигурного катания Челябинска насчитывает более 70 лет. В девяти городах региона, таких как Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Сатка, Кыштым, и других этот вид спорта не только популярен, но и активно развивается. Поэтому новая площадка для занятий фигурным катанием будет как раз кстати.

Челябинск не в первый раз принимает у себя такие крупные соревнования. И каждый раз — на высшем уровне. Это подтвердил сегодня глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, который назвал организацию чемпионата России эталонной.