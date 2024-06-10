Больше сотни юных яхтсменов собралось на ежегодном Кубке Федора Конюхова на Тургояке

Мероприятие проходит уже 12‑й раз

Сегодня на озере Тургояк состоялась церемония открытия 12-й Всероссийской детской парусной регаты «Кубок Федора Конюхова». В этом году состязания собрали около 160 юных яхтсменов из 14 регионов страны.



«Считаю ежегодное проведение регаты отличной традицией. Чем больше приезжает участников, тем больше людей в стране узнают о потенциале нашего города и о красоте нашей природы», — отметил мэр Миасса Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

Ежегодно одним из самых важных и запоминающихся моментов мероприятия становится встреча юных яхтсменов с идейным вдохновителем мероприятия — всемирно известным путешественником Федором Конюховым.

Также в рамках визита состоялась закладка первого камня в постамент бронзовой скульптуры святителя Николая Чудотворца — Мысгорновского — покровителя всех мореплавателей и путешественников. Памятник будет установлен и на берегу озера Тургояк, рядом со знаком «Альбатрос» — точной копией памятника морякам на мысе Горн, который был установлен в прошлом году во время проведения детской парусной регаты.

«Ежегодно на озере Тургояк мы организуем спортивное мероприятие, которое стало не просто важным этапом ежегодных детских яхтенных соревнований, но и ярким моментом в жизни каждого юного спортсмена. Регата носит официальный статус всероссийских спортивных соревнований и включена в календарь мероприятий министерства спорта России», — отметила гендиректор клуба-отеля «Золотой пляж» Александра Губина.

Спортсмены соревнуются на яхтах класса «Оптимист», «Кадет», и благодаря губернатору региона Алексею Текслеру и министерству спорта Челябинской области уже второй год подряд представлена дисциплина класса «Ракета 270».