Жаркая погода меняет свойства лекарств

Медикаменты требуют особых условий хранения

Летом нужно внимательнее относиться к хранению препаратов и не допускать их нахождения под палящими лучами солнца и в жарком помещении, поскольку такие условия изменяют характеристики лекарственных средств.

«Высокие температуры отражаются на химических свойствах препаратов. Так, забыв однажды лекарство в бардачке машины, его лучше не принимать. При жаркой погоде хранение препаратов можно доверить холодильнику», — информируют фармацевты.

Кстати, если лекарство по какой-то причине промокнет, его тоже следует утилизировать.

Проходя лечение в летний период, стоит учитывать, что некоторые медикаменты усиливают восприимчивость кожных покровов к ультрафиолету, что чревато фотодерматозом, зудом, высыпаниями. Поэтому, принимая антибиотики, нестероидные противовоспалительные и гормональные препараты, получая терапию противогрибковыми средствами или медикаментами кардиологического спектра действия, разумно оградить себя от пребывания на солнце.

Если же лекарства имеют мочегонное свойство, при их приеме в жару контролируйте поступление жидкости в организм, чтобы не пострадать от обезвоживания и тромбоза.