Митрополит Алексий совершит праздничную литургию в Вербное воскресенье

А в храмах области пройдут ярмарки рукодельных изделий

В воскресенье, 13 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит Божественную литургию в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова. Праздничная служба начнется в 09:45 утра, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Для нового челябинского собора Вербное воскресенье — особый праздник. Год назад нижний храм распахнул свои двери для южноуральцев. Первая служба состоялась именно в день Входа Господня в Иерусалим»,— отмечают в пресс-службе.

После праздничных служб в воскресенье во многих храмах пройдут традиционные ярмарки, где можно будет купить пасхальные сувениры. Приходские кружки и воскресные школы готовят изделия ручной работы, пекут имбирные пряники, чтобы порадовать взрослых и детей.

Напомним, Вербное воскресенье знаменует день, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим на белом ослике, чтобы отметить с учениками религиозный еврейский праздник Песах. Его встречали с пальмовыми ветвями. В России они превратились в веточки вербы. Сейчас православные приносят вербу в храм, а священники ее освещают. После церковной службы вербу принято приносить домой и хранить целый год.