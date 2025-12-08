Многодетная семья из Челябинска открыла в своей квартире музей XX века

Реликвии годами собирали по родственникам, чтобы знакомить с ними южноуральцев

Челябинцы Игорь и Елена Гузовы превратили свою квартиру в Металлургическом районе в настоящий музей советского быта. Раритетные детали интерьера собирали по родственникам, знакомым, искали в интернете. Сейчас они постепенно начинают проводить у себя квартирники и экскурсии, показывать и рассказывать о легендарных советских предметах мебели, фарфоре и гобеленах с оленями. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в музее «Привет, XX век» и лично познакомился с семейной коллекцией.





Не будем скрывать, что про многодетную семью Гузовых (у которых пятеро детей!) мы узнали благодаря прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. Челябинцы отправили видеосообщение, в котором попросили разобраться с аварийными коммуникациями в подвале дома: под их квартирой на первом этаже все время текут трубы, из-за чего в жилище тянутся сырость, плесень. Подробнее о проблеме дома № 34 по улице Сталеваров мы рассказывали в отдельном репортаже, а сейчас сконцентрируемся на удивительной квартире.

Все три комнаты, кухня и коридоры оформлены в стилистике советского времени. Кажется, будто попал в фильм 70-х или перенесся в те годы на машине времени. Елена Гузова признается, что так в реальности не жили, квартира немного «театрализована», но зато в интерьере каждый точно увидит деталь, которая точно не оставит равнодушным и отзовется в сердце.





Идея квартиры-музея в том, чтобы сохранить вещи, которые можно передавать из поколения в поколение. Подобную концепцию семья реализует не в первый раз, 10 лет назад Гузовы открыли этнодом-музей «Матрешка» в селе Тюлюк (пока младшая дочь была совсем малышкой, семья некоторое время жила в Катав-Ивановском районе). А несколько лет назад Гузовы вернулись в Челябинск. Поначалу въехали в хрущевку, тоже на ЧМЗ, но быстро поняли, что это не их история. Хотелось высоких потолков, больших комнат и внушительной истории дома — в общем, «сталинку». Семья рассматривала варианты в районе ЧГРЭС, на проспекте Ленина у «Горок». А весной этого года нашла четырехэтажку на улице Сталеваров. Правда, 73-летний дом оказался не без сюрпризов, но Гузовы надеются добиться полного ремонта для комфортной жизни — не только для себя, но и для других жильцов.

«У туристов большой интерес к экспозициям в Тюлюке. Там у нас тематики „Сельский быт“, „История русской матрешки“ и „Привет, XX век“. И мы решили, что выставку о Советском Союзе нужно реализовать и здесь, сделать такой живой музей. Мы живем в этом пространстве и принимаем тут гостей. Мы решили отойти от концепций музеев, где все за стеклом. У нас можно все потрогать, чаю попить», — поделилась Елена.





Многие детали квартиры, оставленные прошлыми хозяевами, идеально вписались в концепцию. Так, под слоем обоев на кухне обнаружили идеально сохранившуюся советскую краску, а пол в коридоре был устлан самодельным узором из разноцветных кусочков линолеума.





Все остальные детали Гузовы подбирали сами. Начнем экскурсию по их квартире с самого начала. В коридоре — старые счеты, часы для шахмат, газеты 70-х годов, наклеенные на аутентичные деревянные двери из массива дерева. А стены украшают картины дяди — художника и писателя Александра Гончарука.





Пройдем на кухню. Здесь по стенам развешаны советские тарелочки, у окна стоит низенький пузатый холодильник «Юрюзань», на подоконнике — раритетные весы. Вместо стеклянных минималистичных чайников и баночек на полках стоят стаканы в подстаканниках, красные в горох жестяные баночки и матрешки. Гордость семьи — наборы фарфоровой посуды производства ЛФЗ, советских тарелочек и скульптур. И, конечно, масленка скульптура Данько. Этой «голове» в 2030 году исполнится уже сто лет.





Из кухни попадаем в коридор, который Гузовы называют библиотекой. Первым делом в глаза бросается гобелен с оленями — классика советских квартир. Его семья заказывала в Ханты-Мансийске. У гобелена — диванчик, сбоку — стеллаж с книгами, в основном, советскими изданиями Вальтера Скотта, Эмиля Золя. Тут же стоит старый фотоаппарат и малюсенький радиоприемник.

«Мы считаем, что в каждой семье должны быть картины, книги, музыкальные инструменты. У нас — весь набор! Даже собственная библиотека», — делится Елена.





В спальне стоит шкаф, закрывающийся на ключики, шикарный стул (любимое место короля квартиры — кота Левушки). На стене — ковер, на шкафах — кожаные чемоданчики. На окне — пишущая машинка «Москва». А по стенам — десятки картин.

«Девчонки растут, учатся, изучают искусство. Одно дело, когда ты где-то в альбомах картины полистал, а другое — когда ты каждый день видишь их в интерьере, пусть небольшие, но это тренирует насмотренность», — добавляет хозяйка.

Зал отличается фотографиями семьи по стенам. Для всех специально закупали рамки и паспарту. И повесили портрет дедушки — бывшего руководителя Автомобильного училища.

«Зал у нас для встречи гостей. Тут мы собираемся, столы накрываем. И на столе у нас скатерть из плюша 1979 года. У нее даже этикетка с ценой осталась — 30 рублей и 90 копеек», — говорит Игорь.





А на тумбочке в зале — коммутатор! И старый календарик. На стене висят часы с боем, в стенке — чайничек как из фильма «Любовь и голуби».





В детской в глаза сразу бросается кровать. Похожую Гузовы поначалу хотели заказать в Дагестане, но товар с доставкой обошелся бы почти в 100 тысяч рублей. Тогда Игорь и Елена решили подождать, а после увидели объявление в Ленинском районе Челябинска. И тут же купили.





Есть в комнате и туалетный столик с тремя зеркалами, и деревянный шкаф. И снова детали: чемоданы, стеклянные бутылочки, игрушки, балалайка. На окне — машинка «Зингер», на которую в советское время приштамповали название «Госшвеймашина».





Особая гордость семьи — люстры и торшеры. Из Чехословакии, со Свердловского завода имени Калинина. Одна из них будто создана из салатников и ваз.





Каждую деталь в доме хочется разглядывать, каждый предмет раритетной техники — потрогать, на каждом венском стуле — посидеть. Даже у тех, кто не жил в СССР, музей вызывает теплые эмоции. У кого-то часы «Хозяйка Медный горы» стояли у дедушки с бабушкой, кто-то в детстве играл с фотоаппаратами, которые в начале «нулевых» стали ломаться и превращаться в раритеты.





Официальное открытие музея хотели провести в сентябре, но все сорвалось из-за коммунальных проблемам. Поэтому пока экскурсии проводят для друзей и случайных гостей, например, представителей интернет-провайдера. Но уже сейчас семья развивает в соцсетях группу «Живой музей „Три сестры“». Там показывают детали дома, рассказывают об интерьере и погружают людей в атмосферу СССР.

Теперь ждут в гости и губернатора — Алексея Текслера пригласили прямо во время прямой линии.

