ГЖИ проверит затопленный подвал челябинского дома с музеем XX века

Помещение под квартирами заливает уже полгода

Госжилинспекция Челябинска проверит дом № 34 на улице Сталеваров, где уже полгода топит подвал. На проблему пожаловались жители первого этажа, которые организовали в своей квартире музей «Привет, XX век». Во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером они рассказали, что проблема не решается уже давно, вода все время бежит по стенам подвала.

«Перекрытия подвала — это пол нашей квартиры. Сырость поднимается в квартиру, образуется плесень. Уже полтора года мы не можем справиться с управляющей компанией „Доверие“», — поделились челябинцы.

Алексей Текслер поручил сегодня же доложить о ситуации с домом.

«Я, собственно, жил по соседству, прекрасно знаю этот дом. Там находился гастроном, в соседнем доме магазин, где игрушки продавали… Я так услышал, что в доме семейный музей, это интересный формат. Буду проситься в гости к семье, мне очень интересно. И я уверен, что к моему приезду эта проблема будет решена», — отметил глава региона.

Также губернатор отметил, что вопросы ЖКХ должны решаться в короткий срок, а Госжилинспекции необходимо на это жестко реагировать.