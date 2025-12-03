В подвале 73‑летнего дома с музеем СССР в Челябинске заменят ветхие трубы

На место коммунальной аварии сразу после прямой линии выехали ГЖИ и Регоператор капремонта

В подвале дома на ЧМЗ, где челябинцы открыли музей «Привет, XX век», заменят все аварийные и протекающие сети. Сразу после прямой линии с губернатором Алексеем Текслером ГЖИ и Регоператор капремонта отправились на проверку в проблемный дом, на который пожаловалась семья Гузовых.

Как рассказали в ГЖИ корреспонденту 1obl.ru, дому на улице Сталеваров больше 70 лет — он 1952 года постройки. Во время осмотра подвала специалисты обнаружили, что часть инженерных коммуникаций изношена. Именно поэтому и топит подвал: трубопровод ХВС, который находится в перекрытии между подвальным помещением и квартирами на первом этаже, дал течь.

«Управляющей организацией ведутся работы по замене стояков холодного водоснабжения. Вопрос находится на контроле у Госжилинспекции», — сообщили нам в управлении.

Напомним, на прямой линии с губернатором 2 декабря семья Гузовых рассказала, что подвал их дома заливает уже полгода, но управляющая компания бездействует. Из-за этого в квартире все время сыро, где-то появляется плесень. Причем челябинцы страдают и как жители квартиры, и как хранители музея XX века, открытого прямо в доме.