Автогонщики команды URAL MOTORSPORT выполнили тесты ГТО перед стартом в ралли

Спортсмены из Миасса подтвердили свою физическую готовность к гонке Taklimakan в Китае

Автоспортивная команда АЗ «Урал» продолжает доказывать, что успех в гонках зависит не только от техники, но и от физической подготовки. В преддверии престижного международного ралли-рейда конструкторы, пилоты и механики команды URAL MOTORSPORT успешно выполнили нормативы ГТО. И теперь готовы двумя экипажами отправиться покорять престижную международную гонку, сообщает пресс-служба АЗ «Урал».

Мероприятие прошло на базе спортивной школы олимпийского резерва, где команде предоставили профессиональную площадку для проверки функциональной готовности. Участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки в нескольких дисциплинах: «бег на короткие и длинные дистанции», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания)», «прыжки в длину с места», «наклоны из положения стоя на гимнастической скамье».

Для команды URAL MOTORSPORT выполнение нормативов стало не формальностью, а важным этапом подготовки к изнурительному ралли-рейду Taklimakan Rally в Китае. В условиях пустыни, где температуры зашкаливают, а нагрузки на организм колоссальны, физическая выносливость и слаженность каждого члена коллектива напрямую влияют на результат и безопасность экипажа.

«Ралли-рейды, особенно в сложнейших условиях пустыни Такла-Макан, считаются экстремальными для организма человека. За рулем грузовика или с гаечным ключом в руках — каждый должен быть готов к колоссальным нагрузкам. Успешная сдача нормативов ГТО — это наглядное подтверждение того, что команда полностью готова к прохождению сложнейшего соревнования», — считает руководитель команды из Миасса Виктор Яковлев.

Напомним, что престижный международный ралли-рейд Taklimakan Rally в Китае стартует 15 мая. Миасская команда URAL MOTORSPORT поборется за победу в классе «Грузовики». Уже известно, что АЗ «Урал» заявит на соревнования два экипажа. Им, а также другим участникам гонки предстоит преодолеть 8000 километров.

Напомним, что комплекс «Готов к труду и обороне» является частью государственной программы «Спорт России», которая стартовала в 2025 году. Она направлена на популяризацию физической культуры и спорта среди населения. Основные цели программы — увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в нашей стране до 70% населения к 2030 году.