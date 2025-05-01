В Челябинске прошла церемония открытия легкоатлетической эстафеты

Она проводится в 92-й раз

В столице Южного Урала прошла церемония открытия городской легкоатлетической эстафеты. В ней принял участие мэр Алексей Лошкин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«В нашем городе проводится множество массовых забегов и марафонов. Но это мероприятие выделяется на общем фоне. Здесь идет командная борьба за победу, и в этом прелесть нашей эстафеты. Она проводится в 92-й раз. Мы гордимся тем, что в городе проводятся состязания с такой большой историей», - сказал Алексей Лошкин.

В программе три легкоатлетических забега, велогонка и заезд на лыжероллерах.

Основной маршрут пройдет по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой.

Напомним, с 8:00 до 15:00 движение в центре города будет перекрыто.