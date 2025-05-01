На эстафету и велогонку 1 мая вышли более пяти тысяч челябинцев

Победители получат Бронзового бегуна

Какое спортивное мероприятие без рекордов? В этом году на старт легкоатлетической эстафеты и велогонки вышли более 5000 участников. Это самое большое количество людей за всю историю мероприятия, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинск 1 мая стал по-настоящему спортивной столицей. Участники велогонки отправились первыми на дистанцию. Следом вышли легкоатлеты.





Команда — победитель третьего забега получит приз — Бронзового бегуна.

Напомним, мероприятие проводится в Челябинске в 92-й раз. В программе три легкоатлетических забега, велогонка и заезд на лыжероллерах.