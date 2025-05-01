Городскую эстафету в Челябинске выиграли студенты ЮУрГППУ

Им вручили Бронзового бегуна

Бронзового бегуна в городской легкоатлетической эстафете завоевала команда «Сова», основу которой составили студенты ЮУрГППУ, передает корреспондент ИА «Первое областное».





В Челябинске завершилось спортивное мероприятие, которое собрали на себе бегунов, велосипедистов и даже лыжероллеров. В соревнованиях приняли участие более пяти тысяч человек. Это, кстати, рекорд эстафеты.





Первое место заняли студенты ЮУрГППУ, они забрали с собой Бронзового бегуна. Второе место заняли студенты УралГУФК, замкнули тройку призёров легкоатлеты ЮУрГУ, им вручили медали.