Концерт «Огонь Победы» прошел на челябинской Кировке в 11-й раз

С Днем Победы горожан поздравили юные артисты

В День Победы, 9 мая, в Челябинске на пешеходной Кировке прошел традиционный концерт «Огонь Победы», который уже 11 лет подряд организует компания «Новатэк-Челябинск». Яркие кадры с праздника — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

На сцену вышли лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. Под патриотические мелодии они исполнили трогательные номера.

Пели и танцевали так, будто не чувствовали ни сильного ветра, ни внезапно рухнувшей температуры.

Зрителям непогода также не помешала: перед сценой собрались сотни гостей. Тут и молодежь, и семьи с детьми, и представители старшего поколения.

Концерт — итоговое мероприятие акции «Огонь Победы», которое с 2015 года проводит компания «Новатэк-Челябинск». Проект направлен на сохранение памяти о подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны и приведение в порядок мемориальных комплексов.

Праздничные концерты в День Победы прошли во всех уголках Челябинска. Для зрителей пели Дмитрий Дюжев, группа «Пелагея», Марк Тишман и другие артисты. А еще в Челябинске песню «Катюша» исполнили на четырех языках.