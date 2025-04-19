Что должно стоять на праздничном столе к Пасхе

И как в Челябинске выбрать правильные продукты к празднику

Во многих семьях подготовка к Пасхе — уже и есть праздник. Челябинцы украшают свой дом и готовят особые блюда. Сегодня вспомним, какие яства должны стоять на столе в этот день и как правильно выбрать продукты для готовки.

КУЛИЧ

Вкусным символом Пасхи являются куличи. По преданию, после своего воскрешения Иисус посещал трапезы апостолов. Поэтому они оставляли дня него свободным центральное место, а в середину стола ставили предназначенный Учителю хлеб. Кулич сегодня — напоминание о незримом присутствии Иисуса.

Кулич выпекают из сдобного дрожжевого теста с добавками и украшают сахарной пудрой или глазурью. Традиционный рецепт включает муку, яйца, сахар, сливочное масло, молоко и дрожжи. Советы по выбору этих продуктов дает Роспотребнадзор.

Муку лучше брать расфасованную в бумажную упаковку. В пачке не должно быть посторонних примесей.

Хорошее сливочное масло не должно содержать такие ингредиенты, как пальмовое, арахисовое, кокосовое масло и «заменитель молочных жиров», иначе это уже маргарин или спред.

Куриные яйца должны быть гладкими, правильной формы, без следов крови, птичьего помета и перьев, а также — без повреждений: трещин и подтеков.

«При покупке готового кулича нужно проверить его внешний вид и состав. В составе должны быть только натуральные ингредиенты, а не яичный порошок или маргарин вместо масла. Верхушка кулича должна быть сухой. Также лучше не покупать изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками», — отмечают в Роспотребнадзоре.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

Усеченная пирамида из творога, сливочного масла, сахара, сметаны и сухофруктов символизирует Гроб Господень и готовится с добавлением ванили, изюма и орехов. Смесь выкладывают в форму, выстланную марлей, и охлаждают.

«При выборе творога обращайте внимание на запах, цвет, целостность упаковки и маркировку продукта. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной», — отмечают эксперты.

ЯЙЦА

Яйцо — символ плодородия и возрождения. И хотя яйца на Пасху часто используют для праздничных игр, большая часть яиц все-таки попадает в желудок — в куличах, салатах и как отдельный продукт.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варят яйца не менее 10 минут с момента закипания — это профилактика сальмонеллеза.

Для окраски яиц лучше использовать пищевые красители и луковую шелуху.

«Яйца, а также другие пищевые продукты не следует приобретать в местах несанкционированной торговли и в мелких торговых точках, осуществляющих продажу скоропортящихся молочных продуктов и яиц. Совместная реализация этих продуктов не допускается», — замечают в Роспотребнадзоре.

Также не забывайте про сроки годности отдельных продуктов и готовых блюд, так как «просрочка» может вызвать пищевое отравление.