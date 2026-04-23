Как выглядят Донецк и Запорожье в апреле 2026 года

Челябинский фотограф вернулся из командировки

Челябинские волонтеры вернулись из поездки с гуманитарной миссией в зону СВО. Челябинцы, бывшие пограничники, увезли своим сослуживцам и бойцам три автомобиля, медикаменты, оборудование и технику. В гумконвое участвовал и старший фотограф информагентства Олег Каргаполов. Сегодня он поделился своими впечатлениями от увиденного.





«Вот и закончилась наша очередная эпопея с „рядовыми запаса“ (так ветераны-пограничники называют свое сообщество волонтеров. — Прим. авт.). Пришла пора подвести какие-то итоги, собрать в кучу мысли, впечатления, разобрать сотни гигабайтов отснятого материала. В памяти остались радость от встречи со старыми друзьями, яркие эмоции от новых знакомств и тысяч километров пройденного пути», — начинает рассказ Олег.





В поездке он передавал в редакцию истории, как волонтеры возят на передовую гитары и музыкальные инструменты. В этот раз «рядовые запаса» были в более спокойных местах, мы не сможем назвать все города их остановок, это был с десяток мест в ЛНР и ДНР.







Так, нам показали, как бойцы печатают детали для беспилотников на 3D‑принтере и как встречают волонтеров в больнице Макеевки.







По всей территории ДНР, ЛНР и Запорожья идет бурное строительство новых современных дорог. Даже в поселках появляются дороги с асфальтовым покрытием. Восстанавливается энергетика, сельское хозяйство, прокладываются новые высоковольтные линии передач. И самое главное — люди начинают возвращаться в регионы. Не только в большие города, но и в поселки и деревни, отмечает Олег.





«Отдохнув всего лишь сутки после возвращения из командировки, скинув напряжение тех дней, невольно ловишь себя на мысли о некой незавершенности того, что сделал, записал, отснял. Значит, рано ставить точку. Значит — снова надо будет собираться в дорогу», — говорит Олег.





И правда — «рядовые запаса» совершают в год по четыре-пять поездок. Для волонтера с позывным «Строка» это была 15‑я поездка. Мужчины сами собирают груз, им во многом помогают волонтеры. Ребята рассказывают, как приходилось выпутываться из сложных ситуаций еще на этапе подготовки груза. Так, однажды для перевозки четырех машин было всего два водителя...

«„Рядовые запаса“ благодарят за помощь в подготовке и сборке груза данного гуманитарного конвоя транспортную компанию „Пегас“, храм святого Александра Невского, семью Паринцевых и всех добрых людей, что за ними стоят. Спасибо вам, что не остаетесь в стороне в это непростое время и не забываете тех, о ком забывать нельзя! Бог в помощь! И будьте здоровы», — так обратились волонтеры ко всем, кто помог в сборе груза.

