Регбистка из челябинского клуба «Малахит» получила вызов в сборную России

Кристина Фомина примет участие в сборах юниорской команды

Спортсменка из Магнитогорска Кристина Фомина, выступающая за клуб «Малахит», получила вызов в юниорскую сборную России по регби-7. Она впервые примет участие в учебно-тренировочных сборах национальной команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Кристина Фомина родилась и выросла в Магнитогорске, в 2022 году была зачислена в спортшколу олимпийского резерва «Атлет» к тренеру Дмитрию Луневу. Здесь же на нее обратили внимание представители профессионального клуба «Малахит».

В этом году спортсменка дебютировала в челябинской команде в чемпионате Федеральной лиги по регби‑7 среди женских команд. И настолько успешно, что на нее обратили внимание тренеры юниорской сборной России. Они пригласили Кристину Фомину на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в июле под руководством главного тренера сборной России U19 Марата Минисламова.

«Эту радостную новость первой узнала моя мама. Ей позвонил тренер, спросил, смогу ли я поехать на эти сборы. Когда мне рассказали о вызове в сборную, я испытала шок. Вызов в сборную — цель любого спортсмена! Конечно, безумно приятно, но радоваться рано. Нужно постараться проявить и показать себя на сборах с лучшей стороны», — сообщила Кристина Фомина корреспонденту ИА «Первое областное».

Отметим, что впервые южноуральская спортсменка получила вызов в юниорскую национальную команду. Челябинская команда «Малахит» является участником Федеральной лиги по регби‑7. После четырех сыгранных туров она входит в десятку сильнейших в турнирной таблице.

Напомним, что в этом году принято решение о возрождении после 10‑летнего перерыва мужского регбийного клуба в Челябинской области. Наш корреспондент посетил официальный матч команды «Малахит», в котором южноуральцы уступили соперникам из Екатеринбурга (15:40) в третьем дивизионе Федеральной лиги регби.