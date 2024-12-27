Губернатор Челябинской области посетил выставку техники МЧС в День спасателя

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Сегодня, 27 декабря, отмечается День спасателя. На фасаде Главного управления МЧС России по Челябинской области (ул. Пушкина, 68) открылась выставка современной техники и оборудования. Ее посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Также во всех пожарно-спасательных частях региона проходит день открытых дверей, включая торжественные мероприятия и экскурсии по подразделениям.

«Работу спасателя выбирают отважные и неравнодушные люди, готовые идти на риск, брать ответственность на себя, становиться защитой и поддержкой тем, кто оказался в сложной ситуации», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он поблагодарил сотрудников ГУ МЧС России по региону и всех спасательных служб за высокий профессионализм, мужество и верность долгу, пожелал крепкого здоровья, успехов и счастья.





В Этом году благодаря спасателям МЧС России успешно предотвращены переходы огня на 33 населенных пункта. Оказана помощь более чем в 4,2 тысячи происшествий на водных акваториях и почти 93 тысячах автоаварий. Обезврежено более 81 тысячи взрывоопасных предметов, обследованы почти 2,7 тысячи гектаров. Ликвидированы 39 аварий на предприятиях добывающей промышленности.





В приграничных регионах специалисты занимаются очисткой территорий от взрывоопасных предметов, восстановлением инфраструктуры и обеспечением граждан необходимыми ресурсами.

В этом году МЧС России провело 18 международных гуманитарных операций и реализовало 51 совместный проект с международными организациями. Эвакуированы 386 человек, покинувших территории сектора Газа и Ливанской Республики.









В этом году Россия впервые председательствует в Исполнительном комитете МОГО и второй раз — в БРИКС.

Представляет нашу страну в этих организациях — МЧС России.









В следующем году ведомство отметит 35 лет с момента своего основания. В течение всего этого времени МЧС России является символом самоотверженного труда, преданности делу и неизменного стремления к обеспечению безопасности и защите граждан.