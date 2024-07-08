«Горит за милую душу»: в Челябинске показали подбитую технику НАТО

Ее успешно уничтожают наши бойцы

Сегодня, 8 июля, в Челябинске начала свою работу долгожданная выставка трофейного вооружения стран НАТО.





С самого утра на парковке ЛА «Трактор» многолюдно. Челябинцы и гости города приехали сюда, чтобы своими глазами увидеть хваленую западную технику, которую с легкостью уничтожают наши соотечественники на передовой.

Пришедшие сюда испытывают гордость за всех тех бойцов, которые отбивают атаки противника и уничтожают их вооружение. Среди них и Наталья, мама бойца из Челябинска, который с сентября 2022 года находится в зоне проведения cпецоперации.





«У меня сын-артиллерист. Хотела посмотреть, с чем им приходится там сталкиваться. Гордость за них чувствую. Они уже победили», — говорит со слезами на глазах Наталья.





Как отметил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, выставка вызывает восхищение героизмом и мужеством тех ребят, которые поражали эту технику.

«Дорогущая техника, сумасшедших денег стоит, но горит на ура. Ребята там дронами-камикадзе спокойно ее сжигают и будут сжигать дальше. Важно, чтобы жители страны, которые, слава богу, далеко от передовой, понимали, как работают наши парни, как они стараются принести долгожданную победу, с чем они сталкиваются, и это понимание помогает нам всю страну объединить во имя важной цели — победы над врагом», — комментирует Алексей Фартыгин.

Около каждого экспоната представлены карточки с именами героев, которые участвовали в боевых действиях. А перейдя по специальному QR-коду, можно своими глазами увидеть, как эта техника была уничтожена.





В основной части представлена подбитая военная техника, произведенная в США, на Украине, в Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer. Вся трофейная техника — с донецкого и авдеевского направлений.

Так, выставленный в Челябинске танк Abrams был уничтожен группировкой войск «Центр».

«Военнослужащие нашего округа поразили его FPV-дроном. Сгоревший, он был эвакуирован с поля боля нашими военнослужащими и теперь представлен здесь, на выставке», — говорит представитель ЦВО.

По словам Дениса Моисеева, первого зампреда Заксобрания, руководителя фракции «Единой России» в ЗСО, который сам продолжительное время находился в зоне спецоперации, чтобы уничтожить один танк Abrams, потребовался расчет из двух операторов БПЛА.

«Два человека, дрон — и нет танка. Горит за милую душу. Главное, что это делается руками наших парней», — говорит Денис Моисеев.





То есть вся эта дорогостоящая и хваленая техника, на которую тратятся миллионы долларов, уничтожается обычными дронами, что уже на практике показывает, что не такая уж она и мощная, добавляет он.

«Это просто героизм, мужество парней. И, поверьте мне, главное, что хотелось бы сказать после просмотра сегодняшней выставки, — пусть жители Челябинска и других российских городов видят эту технику только на выставке. Ну а парням всем вернуться домой, всем обнять родных. Работаем!» — говорит вице-спикер.

По мнению губернатора Челябинской области, секретаря Челябинского реготделения «Единой России» Алексея Текслера, выставка наверняка будет очень востребована у южноуральцев.

Выставка пробудет в Челябинске до 20 июля. Вход на нее свободный.