Фигуристка Евгения Медведева стала участником фестиваля Движения Первых в Челябинске

Титулованная спортсменка пообщалась с юными ребятами в Арт‑сквере

Сегодня, 8 сентября, в челябинском Арт-сквере прошел фестиваль Движения Первых, на котором для ребят была подготовлена большая культурная программа, интерактивные конкурсы и мастер-классы, а главным событием стала их встреча со знаменитой фигуристкой, чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. Титулованная спортсменка более часа общалась с ребятами, поделилась своим секретом того, как добиваться высоких целей в спорте, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Фестиваль Движения Первых прошел под тематической вывеской «Учебный год с первыми: здесь не оценивают, а ценят». Посетить его могли все желающие. Но в первую очередь фестиваль был проведен для детей. Здесь они могли не только принять участие в различных конкурсах и розыгрышах, но и сами попробовать себя в различных интерактивах и мастер-классах.

Так, например, в Арт-сквере были подготовлены различные площадки, где можно было получить мастер-класс по изготовлению слаймов, сделать своими руками уникальную открытку или проявить себя в творческих конкурсах. А еще пообщаться с титулованной фигуристкой, призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

«Наша организация стремится развивать различные направления, в том числе и спортивное. Мы задавали ребятам вопрос: с кем бы они хотели познакомиться и пообщаться? Они очень хотели поближе узнать Евгению Медведеву. И мы очень рады тому, что эта замечательная и титулованная спортсменка нашла время на то, чтобы посетить Челябинск и пообщаться с юными ребятами», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель регионального отделения «Движение Первых» Светлана Буравова.

Евгения Медведева произвела большое впечатление на ребят. На их вопросы она отвечала больше часа. Отметим, что у главной сцены в Арт-сквере было многолюдно. К общению со спортсменкой подключались и взрослые челябинцы.

Звезда российского и мирового фигурного катания поблагодарила южноуральцев за теплый прием. И пообещала, что постарается найти время для того, чтобы снова приехать в Челябинск.