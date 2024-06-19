Почти 140 тысяч детей вступили в «Движение первых» в Челябинской области

Работа движения постепенно охватывает и дошкольные учреждения

«Движение первых» в Челябинской области набирает популярность. Его участниками уже стали более 139 тысяч детей, число наставников достигло 21 тысячи, а количество первичных отделений — 975. Постепенно работа движения охватывает и дошкольные учреждения: там создали уже 21 первичное отделение. Такие цифры озвучил губернатор Алексей Текслер в ходе заседания совета регионального отделения движения.

Напомним, губернатор поддерживает все мероприятия движения, в некоторых участвует лично. Так, в этом году он уже выступил на форуме советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Навигаторы детства», побывал на фестивале «Движения первых», вручил в торжественной обстановке паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!».

«Мне по-настоящему приятно, что у нас позитивные, вовлеченные и заинтересованные ребята, мудрые и опытные наставники, понимающие и любящие родители. Вместе они занимаются волонтерской работой, придумывают и реализуют социально значимые проекты, стремятся к собственным успехам и процветанию родной области и страны в целом», — отметил губернатор.

Он также призвал ребят и наставников активно включаться в патриотическую повестку:

«Мы обязаны не допустить влияния деструктивной идеологии на наших детей, нужно продвигать наши ценности, основанные на культуре, истории нашей страны, в противовес тем, которые нам пытаются навязать с Запада».

Председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова поблагодарила губернатора за поддержку инициатив ребят. Она отметила, что с начала этого года реализовали 13 проектов и мероприятий, 217 участников движения стали победителями в федеральных конкурсах и представили Челябинскую область на всероссийских этапах.

Также Светлана Буравова озвучила новые проекты, которые поддержал губернатор, среди них открытие молодежной телепередачи, где корреспондентами и ведущими будут дети и молодежь при участии наставников; проведение первого регионального форума школьных и студенческих спортивных клубов Челябинской области, а также региональных любительских чемпионатов по футболу и волейболу на регулярной основе.

Заместитель председателя правления «Движения первых» по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Соня Погосян дала оценку развития организации в Челябинской области и поблагодарила главу региона за поддержку, а также отметила, что Челябинская область по многим направлениям сегодня входит в лидеры.

«В регионе особенно отмечаем вовлеченность студентов СПО. Еще один позитивный момент — взаимодействие советников директоров по воспитанию и кураторов первичных отделений, работа ведется в едином образовательном пространстве. Также Челябинская область проводит большое количество тематических смен для детей в муниципальных и загородных лагерях, тематических Дней первых».

В рамках заседания также обсудили результаты работы местных и первичных отделений «Движения первых», в частности в Чесме, Южноуральске, Металлургическом районе Челябинска, а представитель семейного сообщества «Родные-Любимые» в Южноуральске Елена Коршунова приняла предложение губернатора возглавить родительский актив движения в регионе.