Губернатор Алексей Текслер пообщался с активистами Движения Первых

Молодежь призналась, что общение со взрослыми вдохновляет

В Челябинске на набережной реки Миасс проходит пятый день фестиваля «Учебный год с Первыми». Активисты рассказывают школьникам и студентам о проектах и мероприятиях организации. Сегодня на вопросы молодежи ответил глава региона Алексей Текслер.



«Это замечательная идея — начинать новый учебный год с такого фестиваля. Вовлечение активной молодежи в такого рода мероприятия очень важна, это объединяет. Видим, как здесь собираются не только актив движения, но и дети, которые еще не вступили в него. Мы активно развиваем Движение Первых. Сегодня оно является флагманом внутри детского сообщества. Причем оно объединяет и детей, и студентов. В рамках организации дети больше узнают о новых возможностях, принимают участие в профориентационных мероприятиях, посещают вузы, колледжи. Все это очень полезно», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона ответил на вопросы и про свое детство, и про образование, коммунальную инфраструктуру. Алексей Текслер отметил, что общение со взрослыми дает мотивацию детям.

«Я по себе помню. Мы тоже задавали вопросы взрослым, ветеранам, тем, кто уже прошел определенный жизненный путь. Есть, конечно, всегда опыт родителей, но и общение с разными людьми всегда полезно для детей», — заметил губернатор.

Алексей Текслер также отметил, что главное для ребят — это учеба. Кроме того, нужно быть активными и в общественной деятельности.

«Я к учебе относился так: если что-то делаешь, то это нужно делать хорошо. Также важно проявлять себя. Это дает хороший стимул и импульс на будущее. Желаю всем активного участия в развитии Движения Первых. Вовлекайте побольше молодежи, чтобы всем было интересно, ярко проявляйте себя! Будьте уверены, что это все вам точно поможет и позволит увереннее двигаться вперед!» — дал напутствие губернатор.

Активист Движения Первых Мария Семагина призналась, что такое общение вдохновляет.

«Это взаимодействие между детьми и взрослыми, когда люди, которые добились успехов, советуют нам что-то, а мы делимся своими впечатлениями. Это очень ценно и интересно», — поделилась ученица челябинского лицея.

Фестиваль Движения Первых проходит в рамках большого фестиваля «Друг с юга Урала». Главная цель — чтобы школьники встретили учебный год ярко, интересно, интерактивно, чтобы ребята знали о больших пространствах, которые готовы принимать их в любом количестве.