«Движение первых» Челябинской области получит 23 млн рублей на собственные проекты

Команды региона одержали победу в федеральном конкурсе

Челябинская область одержала уверенную победу в федеральном конкурсе «Движения первых». Регион лидирует по количеству первичных отделений движения, которые получат деньги на реализацию своих проектов.

Сразу 91 первичная организация «Движения первых» получит деньги на собственные проекты. Общий призовой фонд, доставшийся южноуральцам, превышает 23 млн рублей. На втором месте Ставропольский край, на третьем — Алтайский.

«Полгода 13 тысяч „первичек“ выполняли задания, направленные на укрепление коллектива, развитие самоуправления и вовлечение партнеров в социально значимые дела своей команды. Победители получат до 500 тысяч рублей на развитие общественно полезной деятельности», — говорят организаторы конкурса.

Выигрыш можно потратить на улучшение оборудования и помещения для первичного отделения, проведение мероприятий и проектов.