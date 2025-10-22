Более 70 юниоров соберет турнир по фигурному катанию «Звезды Магнитки»

Челябинскую область на соревнованиях представят три спортсмена

Сегодня, 22 октября, в Магнитогорске стартуют всероссийские соревнования по фигурному катанию «Звезды Магнитки». В них выступят более 70 сильнейших юниоров страны. Им предстоит разыграть четыре комплекта медалей. Челябинскую область представят три спортсмена, сообщает региональный Минспорт.

В течение трех дней юные фигуристы будут сражаться за медали и звание самых перспективных в стране в одиночном катании (юноши и девушки), парном катании и танцах на льду.

Сегодня, 22 октября, состоялась жеребьевка турнира — участники получили стартовые номера. В общей сложности на лед арены «Металлург» в Магнитогорске выйдут 73 юниора из 10 регионов — 17 юношей, 18 девушек, 14 танцевальных дуэтов и 5 спортивных пар.

Среди участников и три южноуральских спортсмена — Кирилл Былинин, Елизавета Вахитова (оба — Челябинск), а также Полина Малышева из Златоуста.

«Очень важно, что наши южноуральские спортсмены имеют возможность участвовать в соревнованиях вместе с будущими чемпионами. Это большой шаг в развитии фигурного катания в регионе», — считает министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Звезды Магнитки». Программа:

22 октября

17:30 — Танцы на льду КМС, ритм-танец

19:45 — Пары КМС, короткая программа

23 октября

13:00 — Танцы на льду КМС, произвольный танец

15:30 — Пары КМС, произвольная программа

16:40 — Девушки КМС, короткая программа

19:15 — Юноши КМС, короткая программа

24 октября

12:45 — Девушки КМС, произвольная программа

15:45 — Юноши КМС, произвольная программа

Состязания завершатся 24 октября, а уже на следующий день, 25-го числа, в Магнитогорске состоится этап Гран-при с участием звезд российского фигурного катания. Организаторами состязаний выступят Федерация фигурного катания России и региональная федерация фигурного катания при поддержке Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 0+