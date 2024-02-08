В Челябинске начинают строить хирургический корпус ЧОДКБ

Здание и его наполнение обещают стать настоящим прорывом в региональном здравоохранении

Уже весной 2024 года в Челябинске начнут строить хирургический корпус областной детской больницы. Презентация будущего объекта прошла сегодня, 8 февраля, во время круглого стола в Общественной палате Челябинской области.

«Наш проект вышел на финишную прямую. Он прошел государственную экспертизу, решены вопросы по земле и коммуникациям, даже составлен список необходимой медицинской техники и аппаратов. Готово все! Мы начнем строительство в ближайшее время», — заявил заместитель главного врача ЧОДКБ по стратегическому развитию Дмитрий Руденок.





Дмитрий Руденок.

Шестиэтажное здание в форме подковы поднимут на территории Челябинской областной клинической больницы для взрослых (ЧОКБ). Корпус займет часть сквера, который расположен справа от диагностической поликлиники.





Как только позволит погода, на площадке начнутся земляные работы. В ЧОДКБ обещают вести прямую трансляцию стройки в социальных сетях.

Новый корпус рассчитан на 300 коек. В будущем в него переедут все хирургические отделения ЧОДКБ (им отдадут 230 коек) и отделение онкогематологии (70 коек). Сейчас они работают в условиях жесткого дефицита квадратных метров.

«Я помню, как в 2009 году лежала с дочкой в нынешнем отделении онкогематологии. Мне не то что поспать, даже принять горизонтальное положение было проблематично. На всех родителей в палате была одна раскладушка, ее использовали по очереди. Сейчас раскладушки уже есть у каждого. Но проблема свободного пространства не решена», — замечает участник круглого стола руководитель благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.





Татьяна Сачко.

В проекте нового корпуса учтены все потребности медиков и пациентов.

В здании будут просторные одноместные палаты с телевизором, холодильником и спальным местом для родителя. На крыше корпуса разобьют ботанический сад и поставят качели для прогулок маленьких пациентов. Все окна палат будут располагаться по внешнему фасаду здания, где много солнечного света, а окна кабинетов, операционных — внутри подковы. Внутри подковы также будет находиться трехэтажное административное здание.





В новом корпусе сделают 11 входов для пациентов и 3 подъезда для машин скорой помощи — это позволит развести потоки плановых и экстренных пациентов. Также под окнами создадут парковочные места для родных пациентов.

В холле останется много свободного пространства и света. Здесь откроют кафе для посетителей, создадут игровую зону. Медики хотят, что клиника с первых же минут вызывала положительные эмоции у детей. С таким настроем, утверждают врачи, и выздоровление пойдет быстрее.







Хирургический корпус позволит челябинским медикам развивать новые технологии и новые направления медицинской помощи, в том числе трансплантацию печени и почек, челюстно-лицевую хирургию. А около половины пациентов, которых ЧОДКБ сейчас направляет в столичные клиники, смогут лечиться дома. Освободившиеся помещения отдадут под развитие соматических отделений и поликлиники ЧОДКБ.

«Работая над проектом, наши специалисты ездили за границу, в другие города России и постарались заимствовать самое лучшее. Проект нового хирургического корпуса — этот прорыв. Таких зданий нет на территории России. Мы готовы стать местом притяжения для пациентов со всей страны. Мы хотим, чтобы этот проект стал вдохновляющим для других регионов», — добавляет Дмитрий Руденок.

Челябинцев поддержал и председатель правления Ассоциации детских клинических больниц России Николай Ваганов.

«Я сторонник развития регионального здравоохранения. На периферии дети должны иметь возможность получать такую же медицинскую помощь, как в Москве и Санкт-Петербурге. Не везде пока это возможно. Но я надеюсь, что такие города, как Челябинск, восполнят эти пробелы», — заявил Николай Ваганов в специально записанном к круглому столу видеообращении.





Во время круглого стола также говорили о том, что нужно сделать упор на подготовку медицинских кадров для нового корпуса: врачей, медсестер, диагностов. В Минздраве вспомнили ситуацию, когда в 80-х весь выпуск местного мединститута устроился на работу в больницу скорой помощи.

«Такая работа ведется. Условия, которые будут созданы в новом корпусе, весьма привлекательны для молодых. И мы сделаем все возможное, чтобы молодые наслаждались своей профессией, зарплатой и спасали жизни маленьких пациентов», — заверила главный врач ЧОДКБ, главный педиатр Минздрава Челябинской области Галина Киреева.





Галина Киреева.

Напомним, строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ ведется в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». Проект призван снизить детскую смертность и способствовать укреплению здоровья детей, продолжительности жизни взрослых.

«В задачи этого проекта входит создание комфортной доступной среды для маленьких пациентов и их родителей, сокращение сроков прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, сокращение очередей, времени ожидания приема врача у кабинета сокращение времени, которое занимает оформление записи к врачу, увеличение времени работы врача непосредственно с маленьким пациентом. По итогам реализации проекта с 2019 по 2023 год младенческая смертность снизилась на 30%, а смертность детей от 0 до 18 лет снизилась на 36%. Повысилась доступность диагностических обследований и их качество», — рассказала во время круглого стола первый заместитель председателя Общественной палат области, доктор медицинских наук, профессор Марина Москвичева.



Марина Москвичева.

Члены общественной палаты поддержали медиков, в том, что новый хирургический корпус ЧОДКБ крайне необходим Челябинской области, и выразили уверенность, что он будет построен в сжатые сроки.

«В нашем регионе зарождается новая философия детской медицины. Это то, к чему должны стремиться все детские больницы и поликлиники. Представленный сегодня проект обязательно будет реализован, поскольку он обладает значимостью на федеральном уровне. Новый хирургический корпус областной детской клинической больницы обещает стать лучшим в России. На нас будут равняться другие регионы, я в этом не сомневаюсь», — подытожил круглый стол председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.