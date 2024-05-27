Главный детский нейрохирург России отметил уникальность будущего корпуса ЧОДКБ

Он также оценил уровень южноуральских специалистов

В рамках визита в Челябинск заведующий детским отделением НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, заведующий кафедрой детской нейрохирургии РМАПО, основатель Всероссийского общества по детской нейрохирургии Сергей Горелышев ознакомился с проектом будущего хирургического корпуса ЧОДКБ и отметил его уникальность.



«Проект нового корпуса — это пример для других регионов и вызов для федеральных центров. Он амбициозный, современный, совершенно непохожий на другие больницы. В каком-то смысле я завидую южноуральским специалистам, ведь у них будет возможность работать в условиях новой медицинской реальности», — отметил главный детский нейрохирург России.

Сергей Горелышев регулярно посещает Челябинск и принимает непосредственное участие в формировании стратегии развития детской нейрохирургической службы региона. Несколько месяцев назад благодаря Сергею Кирилловичу на базе ЧОДКБ открылся филиал кафедры детской нейрохирургии Российской академии непрерывного медицинского образования.

«На протяжении нескольких лет я продвигаю идею о том, что именно в Челябинске необходимо создавать межрегиональный нейрохирургический центр. Уровень южноуральских специалистов позволяет принимать пациентов из нескольких регионов сразу»,— подчеркнул Сергей Горелышев.

Напомним, строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ ведется в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». Проект призван снизить детскую смертность и способствовать укреплению здоровья детей, продолжительности жизни взрослых.