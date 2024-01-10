Вице-губернатор Сергей Шаль инспектирует вывоз мусора и снега с челябинских дворов

После сильных снегопадов контейнерные площадки оказались заблокированы

Вице-губернатор Сергей Шаль сегодня проверяет, как в Челябинске идут работы по вывозу снега с улиц и коммунальных отходов с контейнерных площадок. Вместе с ним в рейд отправился и корреспондент ИА «Первое областное».

Первым пунктом его осмотра стал двор по адресу Академика Королева, 1. Здесь двор чистили с первых дней аномального снегопада. Но, по словам Сергея Шаля, управляющие компании справляются с вызовом снежной стихии по-разному. После снегопада многие площадки оказались заблокированы для проезда мусоровозов либо сугробами, либо автомобилями.

По словам директора управляющей компании «Тополинка» Антона Никитина, на всех 89 объектах, что в ведении компании, снежных завалов нет. На 49 контейнерных площадках вывоз мусора завершили. Но трудности были из-за проездов в закрытых дворах, сейчас вся техника брошена на расчистку парковок, межквартальных и дворовых проездов.

Далее вице-губернатор осмотрел дворы на улицах Братьев Кашириных и Чичерина.

«Характерная ситуация, когда мусоровоз подъезжает и не может загрузить мусор, фотографирует. Сегодня администрация Калининского района выделила погрузчик и самосвал. Здесь порядок наводят только сегодня, 10 января. Но, надеюсь, что это окончательно и больше не повторится»,

— оценил он обстановку во дворе на улице Братьев Кашириных, 31.

