В Челябинске на борьбу с заужением дорог из‑за снега вывели грейдеры

Работы начались минувшей ночью

В среду, 10 января, Челябинск снова столкнулся с транспортными проблемами из-за не убранного вовремя снега. По данным мэрии, утром в городе отмечены многочисленные пробки и ДТП, на улицы выведены дополнительные экипажи ГИБДД. Вместе с тем дорожники начали использовать тяжелую технику для борьбы с накатами, колеями и освобождения крайних полос от снежных навалов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Минувшей ночью с помощью грейдеров чистились дороги в центральной части города, на Северо-Западе, ЧМЗ и в Ленинском районе. Среди них такие крупные магистрали, как Свердловский проспект, проспект Победы, улица Братьев Кашириных, Копейское шоссе, Троицкий тракт и другие.

Сегодня днем спецтехника продолжит работу на следующих объектах:

Металлургический район: улицы 50 лет ВЛКСМ, Сталеваров, Аносова, Пятницкого, Пекинская, Винницкая, Молодежная, Дегтярева, Жукова, Большевистская, Ярослава Гашека, Прокатная, Комаровского, Пети Калмыкова, Байкальская;

Центральная часть: улицы Северо-Крымская, Труда, Лесопарковая, Фруктовая, Красная, Худякова;

Тракторозаводский район: улицы Салютная, Комарова, Первой Пятилетки, Горького;

Северо-западная часть: улицы Чичерина, Бейвеля, 40 лет Победы, 250 лет Челябинску, Свердловский проспект, Свердловский тракт;

Ленинский район: улицы Аптечная, Кронштадтская, Якутская, Славянская, Батумская.



Вывоз снега запланирован на улицах Доватора, Курчатова, Свободы, Горького, Первой Пятилетки, Энгельса, Братьев Кашириных, Монтажников, Румянцева, Сталеваров, Дзержинского (односторонняя), Агалакова и на проспекте Ленина.

В мэрии отметили, что устранение накатов с дорог выполняется исключительно механизированным способом, поскольку в 2020 году власти по требованию горожан отказались от использования реагентов и применяют для растапливания наледи исключительно техническую соль, которая работает только при температуре выше −15°C.