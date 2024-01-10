Главы городов и районов по поручению губернатора проверяют уборку дорог в Челябинской области

На контроле также вывоз мусора

Главы муниципалитетов Челябинской области сегодня проводят рабочий день в дороге. Руководители выезжают в рейды и лично проверяют, как дорожники справляются с вывозом снега с улиц. На контроле также и очистка контейнерных площадок. В ИА «Первое областное» собрали комментарии глав с таких выездов.

Глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков, например, проверил, как вывозят снег с улиц города. На улице Крупской работали три погрузчика и самосвала. А глава Брединского района Николай Плохих проверил отдаленные микрорайоны Бредов.

«С начала года в нашем районе выпало большое количество осадков в виде снега, и сегодня при объезде нашего поселка меня очень порадовало, что дороги находятся в проезжем, удовлетворительном состоянии, в контейнерных площадках мусор вывезен своевременно. Индивидуальные предприниматели, которые заключили контракт на очистку дорог, понимают всю ответственность, лежащую на них, качественно и ежедневно проводят уборку дорог. Надеюсь, что и впредь мы сможем общими усилиями добиваться чистоты и поддерживать порядок в нашем районе», — пояснил он.



В Сосновском районе вывозят мусор из микрорайона Западного. Здесь было большое количество обращений от жителей, люди жаловались на переполненные площадки. Накануне губернатор Алексей Текслер поручил выделить дополнительные деньги на содержание дорог в Сосновском районе и усилить вывоз мусора.

Сегодня масштабный вывоз снега проходит и в Челябинске. Мэрия отчиталась, что на улицы города вывели максимальное количество спецтехники. Полный список улиц, где сегодня производят уборку, здесь.