Ливни со шквалистым ветром сохранятся в Челябинской области 14 июля

Синоптики продлили штормовое предупреждение

В воскресенье, 14 июля, в отдельных районах Челябинской области пройдут ливни с грозами и градом. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду. В связи с сохраняющейся непогодой синоптики областного Гидрометеоцентра продлили экстренное предупреждение.

Уточняется, что ливни в отдельных районах ожидаются как в ночные, так и в дневные часы. В связи с этим возможны резкие подъемы воды в реках и подтопление пониженных участков. По данным синоптиков, наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка и Уфалейка, а также на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Южноуральцев просят скорректировать свои планы с учетом погодных условий.