ЖК на месте бывшего Каширинского рынка в Челябинске построят к 2029 году

Застройщик возведет четыре группы домов высотой от 7 до 23 этажей

В Челябинске приступили к строительству жилого квартала на месте бывшего Каширинского рынка. Первую очередь проекта планируют сдать в 2026 году, а полностью завершить строительство — в 2029. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.



Строительством жилого квартала занимается холдинг «Голос». Предполагается возведение четырех группы домов высотой от 7 до 23 этажей. На первой линии будет среднеэтажная жилая застройка, в глубине квартала — зона многоэтажек. В новом ЖК также появится детский сад.

Это будет квартал комфорт-класса. На первых этажах сделают просторные холлы, дома оборудуют бесшумными лифтами. Предполагается высадка деревьев, кустарников и создание газонов. Механизм реализации застройки представляет собой комплексное развитие территории (КРТ) на участке 18 тыс. квадратных метров. Общая площадь жилых и нежилых помещений составит 120 тыс. квадратных метров.

«Нам важно создать не просто место, где было бы комфортно жить, а центр притяжения людей. Так появилась идея создания внутри квартала собственного карманного сквера — нового общественного пространства, которое будет открыто для всех жителей Калининского района», — сказал директор группы «Голос» Сергей Пахомов.

Ранее территорию бывшего Каширинского рынка подготовили к застройке, в том числе проложив там инженерные сети и сделав систему дренажей и водоотливов.

Напомним, к строительству жилого квартала хотели приступить весной 2023 года. Сообщалось, что в проект планируют инвестировать 7 млрд рублей.