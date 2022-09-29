Жители квартала у института культуры в Челябинске выступили против строительства высотки

В этом году спор из-за многоэтажки разгорелся c новой силой

Проект строительства компанией «Магистр» многоэтажной вставки между домами 34 и 36 на улице Орджоникидзе и рядом с институтом культуры снова не прошел публичные слушания. На обсуждениях, которые состоялись 29 сентября, разгорелся скандал с участием жителей квартала и представителей застройщика. Документацию отправили на рассмотрение градостроительной комиссии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Строительная компания «Магистр» после нескольких рабочих встреч в городской администрации с инициативной группой жильцов квартала у института культуры повторно вынесла на публичные слушания проект высотки. При этом он практически не отличается от того, что обсуждался весной и летом.

Представитель застройщика на публичных слушаниях рассказал, что изменили параметры дома. Количество этажей сократили с 14-ти до девяти. Семь этажей будут жилыми. Общая жилая площадь сократилась с прежних 6,2 тыс. квадратных метров до 2,5 тыс. Планируется обустроить 14 квартир площадью до 100 квадратных метров каждая на 86 человек вместо 277 — эта цифра была еще в документации 2009 года. С тех пор, кстати, местные жители и пытаются не допустить начала стройки.

На слушаниях присутствовали представители инициативной группы собственников. Их смутило несоответствие фактической и заявленной жилой площади. Застройщик утверждает, что будет 14 квартир площадью по 100 «квадратов» каждая. Суммарно получится меньше обозначенных 2,5 тыс. квадратных метров.

«Градостроители нас проконсультировали. Как минимум, здесь будет 35-40 квартир примерно на 120-140 собственников. Плюс нежилые помещения с арендаторами. В итоге будет дефицит придомовой территории — 500-600 метров. Он закладывается сразу. Более 500 жителей против строительства!», — заявляет руководитель инициативной группы Елена Кондрашихина.

Представители жильцов также возмутились, что договоренности, прописанные в протоколах после рабочих встреч в администрации Челябинска, не выполнены. Собственники не получили письменные ответы на свои обращения, а также заключения экспертов.

По словам жильцов, не решены вопросы с пожарными проездами — стандартная машина с лестницей для эвакуации людей попросту не сможет проехать. Газопровод низкого давления и сети водоснабжения, которые находятся под участком, могут не выдержать повышенной нагрузки. Однако ранее коммунальщики сообщали, что строительство нового дома не повлияет на работу инфраструктуры. Недоумение у жильцов вызвало то, что на 2,5 тыс. жителей в микрорайоне предлагается 250 машиномест. Болезненным для людей является вопрос инсоляции — видов из окон и наличия солнечного света. Высотка закроет двор, детские и спортивные площадки и минимум пять этажей соседних домов. Некоторые участники слушаний пожаловались, что их окна будут на уровне окон новой многоэтажки.

«Действующий свод правил градостроительства позволяет заказчику-застройщику в задании на проектирование определять уровень комфортности проектируемого объекта. И назначать, в зависимости от параметров, нормы обеспеченности жилыми метрами на человека. Проектом предусмотрено 18 парковочных мест. В градостроительном кодексе указано, что обеспеченность парковками закладывается только для проектируемого объекта», — заявил во время выступления представитель строительной компании «Магистр».

Небольшой участок земли, на котором и хотят построить дом, с 2006 года находится в бессрочной аренде у строительной компании «Магистр». На это застройщик несколько раз обращал внимание во время слушаний. Почти каждый ответ представителя «Магистра» жильцам домов на улице Орджоникидзе начинался с фразы «вы не правы». «Не правы» жители оказались и в определение площади высотки. По словам застройщика, 2,5 тыс. квадратных метров — общая площадь, а не жилая. Хотя в документации торговая площадь указана отдельно — 1,5 тыс. квадратных метров. Отметил сотрудник «Магистра» и то, что жильцы не пошли на контакт в вопросе разработки плана по озеленению. Горожане в свою очередь заявили, что в компании часть деревьев относят к кустарникам, а тополя вообще называют сорными.

Жильцы квартала заявили, что два дома собирают документы на проведение благоустройства дворовой территории в рамках программы «Современная городская среда». Горожане планируют сделать то, что сами хотят, а не то, что предлагает застройщик, чей дом, по их мнению, ухудшит условия проживания. Заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне при этом отметил, что администрация приветствует участие застройщиков в благоустройстве города, потому что в муниципальных программах благоустройства ограниченное количество участников и денег на реализацию проектов. Однако жители не понимают, почему вопрос обновления территории нужно рассматривать только в рамках проекта строительства высотки «Магистра». В итоге проект застройки отправили на градостроительную комиссию. В прошлый раз она не разрешила начать возведение высотки.