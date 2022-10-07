Мэрия Челябинска согласовала проект реновации Колхозного поселка

В решении градостроительной комиссии указано условие застройки

Градостроительная комиссия администрации Челябинска рекомендовала утвердить документацию по планировке территории в границах Колхозного поселка — напротив гипермаркета «Лента» на улице Братьев Кашириных. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной, Краснознаменной в Калининском районе города Челябинска после внесения изменений в Правила землепользования и застройки», — сказано в заключение о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту проходили 15 сентября. Они выдались напряженными. Жители Колхозного поселка выступили резко против застройки микрорайона. Документацию по планировке не утвердили и отправили документацию на дополнительное рассмотрение градостроительной комиссией.





Общественный резонанс вызвал план сноса 170 частных домов и строительства на их месте высоток от 4 до 18 этажей, многоуровневой парковки, школы на 1100 мест и двух детских садов по 290 мест каждый, детских и спортивных площадок, пешеходных бульваров, новых выездов.

Этот проект является второй очередью освоения территории. Ее называют перспективной. Это значит, что застройка возможна, если появится инвестор. Произойдет ли это и в какие сроки — неизвестно. В заключении о публичных слушаниях, как и на самом обсуждении, говорится, что реализация проекта возможна только после прихода инвестора и с согласия всех собственников частных домов. При этом генпланом Челябинска в квартале предусмотрено высотное строительство.

«Реализация второго этапа застройки указанной территории на месте существующего частного сектора возможна только после согласия с собственниками выкупа земельных участков и объектов капитального строительства на них, а также при условии того, что найдется инвестор, который будет развивать и застраивать указанную территории с учетом этапности, предусмотренной рассматриваемым проектом планировки, после утверждения внесения изменений в правила землепользования и застройки в городе Челябинске», — отмечается в документе.





Инициатором публичных слушаний по планировке территории в Колхозном поселке значится специализированный застройщик «Флагман» (после процедуры банкротства называется «Флагмангрупп»). Ему нужно было согласовать место расположения нового дома — рядом с уже сданной высоткой на улице Косарева, 79.

«Земля на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных выкуплена строительной компанией. Там планируется построить дом в 20 этажей с коммерческими помещениями. Рядом предусмотрено 35 машиномест. Также места для машин планируется занять в находящемся рядом ГСК», — поясняла на публичных слушаниях начальник проектного отдела МУП «Архитектурно-планировочный центр» Анна Пахтусова.





Представитель Архитектурно-планировочного центра в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» пояснила, почему на публичные слушания вынесена планировка большого участка, а не место под планируемый дом «Флагмана», к которому нет вопросов. По словам Анны Пахтусовой, на обсуждения предлагаются только участки по границам улиц — или по красным линиям, а не небольшие территории. Как оказалось, концепция микрорайона в целом осталась той, что ранее предлагал другой застройщик, компания «Массив». Однако сейчас проектом планировки предусмотрено предоставление разрешений на реконструкцию частных домов, образование новых участков и расширение существующих.