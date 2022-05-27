Мэрия Челябинска согласовывает с жителями строительство дома напротив института культуры

В администрации организуют рабочие встречи с противниками проекта

В администрации Челябинска провели рабочую встречу с инициативной группой жильцов квартала на улице Орджоникидзе. Люди протестуют против строительства девятиэтажного дома. Он должен разместиться напротив института культуры. На претензии горожан ответили заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, представители архитектурного управления и сотрудники компании «Магистр», которая собирается возводить высотку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

19 мая в Доме архитектора прошли публичные слушания по изменению утвержденного в 2009 году проекта планировки территории в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы и Орджоникидзе. Документы уже предполагали возведение 14-этажного жилого дома с административными помещениями. На публичные слушания были вынесены изменения, в соответствии с которыми застройщик уменьшил утвержденные параметры. Так, в новом проекте планировки этажность многоквартирного дома с 14 этажей снижается до 9, площадь застройки уменьшается с 609 до 518 кв. м, жилая площадь — с 6 232 до 2 576 кв. м, торговые площади — с 1 715 до 1 506 кв. м. В ходе публичных слушаний жильцы близлежащих домов высказали несогласие со строительством нового дома, даже с измененными параметрами.

«Я поручила провести встречу своему заместителю для детального рассмотрения всех вопросов, которые остались у жителей после проведения публичных слушаний. Это расширяет коммуникацию с населением по проблемам строительства и благоустройства, позволяет глубже вникнуть в вопросы, которые их волнуют», — отметила глава города Наталья Котова.

На встрече в мэрии жильцы высказали обеспокоенность из-за того, что новый дом перекроет проезд во двор для пожарных машин. Также опасения горожан связаны с тем, что изношенные коммунальные сети не выдержат дополнительную нагрузку и новый дом может заслонить солнечный свет соседним зданиям. Кроме того, в квартале уже не хватает парковочных мест.

Представители инициатора публичных слушаний СК «Магистр» пояснили, что в рамках строительства дома предполагается прокладка новых сетей водоотведения — это 250 метров канализационного коллектора. Отдельно будет проработан вопрос увеличения подачи ресурса на вводе. По заключению «МРСК Урала», имеющихся сетей электроснабжения достаточно для подключения нового объекта.

Парковочные места для жителей нового дома, в котором будет 15 квартир, организуют в пределах земельного участка, выделенного под строительство. Застройщик готов компенсировать вырубку зеленых насаждений. При этом места и виды деревьев предложили определить жителям. Кроме того, будет благоустроена прилегающая дворовая территория, а к имеющемуся пожарному проезду добавят еще один и, при согласии жильцов, оборудуют разворотную площадку.

Заключения о результатах публичных слушаний пока нет, все вопросы и замечания будут дополнительно рассмотрены на комиссии. В понедельник, 30 мая, в администрации Советского района разместят экспозицию, где желающие еще раз смогут ознакомиться с проектом планировки и параметрами строительства, задать вопросы представителю застройщика. Очередная встреча с жителями в мэрии запланирована на конец следующей недели.