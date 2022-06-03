Градостроительная комиссия отклонила проект застройки квартала на улице Орджоникидзе. Напротив института культуры компания «Магистр» планирует возвести несколько высоток. Однако жители протестуют против строительства девятиэтажного дома. Люди считают, что из-за него будет много проблем: мало солнца, нехватка мест на парковках, здание загородит пожарный проезд, изношенные коммунальные сети не выдержат дополнительной нагрузки, во дворе вырубят деревья. Мэрия и застройщик уверяют, что опасения неоправданны, а при подготовке нового проекта учтут мнение активистов.
В пятницу, 3 июня, в администрации Челябинска состоялась очередная встреча, посвященная строительству многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе мэрии. На нее пригласили участников инициативной группы жильцов, чиновников и представителей застройщика. Также пришли коммунальщики. Руководители АО «Челябинскгоргаз», ПО «Челябинские городские электрические сети», а также МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» заявили, что строительство нового дома не повлияет на работу сетей.
Начальник управления экологии и природопользования города Челябинска Иван Кинев рассказал, что подготовлен акт обследования зеленых насаждений во дворе на Орджоникидзе. Ранее в мэрии обещали, что вместо вырубленных деревьев высадят новые. Также на встрече с жителями обсуждали вопросы пожарной безопасности, размещения парковок и организации контейнерных площадок для мусора. Жителям также представили проект инсоляции, который доказывает, что коэффициент естественной освещенности соответствует требованиям действующих нормативов.
19 мая в Доме архитектора прошли публичные слушания по изменению утвержденного в 2009 году проекта планировки территории в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы и Орджоникидзе. Документы уже предполагали возведение 14-этажного жилого дома с административными помещениями. На публичные слушания были вынесены изменения, в соответствии с которыми застройщик уменьшил утвержденные параметры. Так, в новом проекте планировки этажность многоквартирного дома с 14 этажей снижается до 9, площадь застройки уменьшается с 609 до 518 кв. м, жилая площадь — с 6232 до 2576 кв. м, торговые площади — с 1715 до 1506 кв. м.
В ходе публичных слушаний жильцы близлежащих домов высказали несогласие со строительством нового дома, даже с измененными параметрами.