Мэрия Челябинска отклонила проект высотки напротив института культуры

Документацию отправили на доработку

Градостроительная комиссия отклонила проект застройки квартала на улице Орджоникидзе. Напротив института культуры компания «Магистр» планирует возвести несколько высоток. Однако жители протестуют против строительства девятиэтажного дома. Люди считают, что из-за него будет много проблем: мало солнца, нехватка мест на парковках, здание загородит пожарный проезд, изношенные коммунальные сети не выдержат дополнительной нагрузки, во дворе вырубят деревья. Мэрия и застройщик уверяют, что опасения неоправданны, а при подготовке нового проекта учтут мнение активистов.

В пятницу, 3 июня, в администрации Челябинска состоялась очередная встреча, посвященная строительству многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе мэрии. На нее пригласили участников инициативной группы жильцов, чиновников и представителей застройщика. Также пришли коммунальщики. Руководители АО «Челябинскгоргаз», ПО «Челябинские городские электрические сети», а также МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» заявили, что строительство нового дома не повлияет на работу сетей.

Начальник управления экологии и природопользования города Челябинска Иван Кинев рассказал, что подготовлен акт обследования зеленых насаждений во дворе на Орджоникидзе. Ранее в мэрии обещали, что вместо вырубленных деревьев высадят новые. Также на встрече с жителями обсуждали вопросы пожарной безопасности, размещения парковок и организации контейнерных площадок для мусора. Жителям также представили проект инсоляции, который доказывает, что коэффициент естественной освещенности соответствует требованиям действующих нормативов.

19 мая в Доме архитектора прошли публичные слушания по изменению утвержденного в 2009 году проекта планировки территории в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы и Орджоникидзе. Документы уже предполагали возведение 14-этажного жилого дома с административными помещениями. На публичные слушания были вынесены изменения, в соответствии с которыми застройщик уменьшил утвержденные параметры. Так, в новом проекте планировки этажность многоквартирного дома с 14 этажей снижается до 9, площадь застройки уменьшается с 609 до 518 кв. м, жилая площадь — с 6232 до 2576 кв. м, торговые площади — с 1715 до 1506 кв. м.

В ходе публичных слушаний жильцы близлежащих домов высказали несогласие со строительством нового дома, даже с измененными параметрами.