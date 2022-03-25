Жители Челябинской области в 2022 году заплатили 48 млрд рублей налогов

Это на 11 млрд рублей больше, чем в начале 2021‑го

В январе-феврале 2022 года налогоплательщики в Челябинской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 48,2 млрд рублей налогов и сборов. Это в 1,3 раза, или на 11,6 млрд рублей больше, чем за первые два месяца 2021 года. Информацию сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области.

Отчисления обязательств в федеральный бюджет выросли в 1,4 раза и составили 25,3 млрд рублей. Платежи в консолидированный бюджет области увеличились на 24,5% и сложились в сумме 22,9 млрд рублей. Из них в областной бюджет направлено 17,5 млрд рублей, сумма увеличилась к 2021 году в 1,3 раза. В бюджеты муниципальных образований зачислено 5,4 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем год назад.

Большую часть доходов составляет налог на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, которым обеспечено 16,7 млрд рублей. 15,2 млрд рублей приходится на налог на доходы физлиц. Налог на прибыль составил 5 млрд рублей. Поступления по группе имущественных налогов сложились в сумме 1,7 млрд рублей.

На обязательное социальное страхование за два месяца перечислено 21,4 млрд рублей, что на 20,6% больше, чем за январь — февраль прошлого года.