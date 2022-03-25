Спикер ЗСО Челябинской области объяснил главам районов суть муниципальной реформы

Александр Лазарев также обсудил с главами меры господдержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев 25 марта работает в Уйском районе. В рамках визита спикер ЗСО принял участие в заседании межмуниципального координационного совета «Восточный» и рассказал главам пяти муниципалитетов о будущей реформе органов местного самоуправления, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального парламента.



В заседании приняли участие главы Пластовского, Сосновского, Уйского, Чебаркульского и Троицкого районов, депутаты ЗСО Александр Мотовилов и Евгений Илле. Лазарев, выступая перед главами, объяснил им основные положения федерального закона, предполагающего старт с 2023 года муниципальной реформы. Как сообщало ранее ИА «Первое областное», одни из самых значимых нововведений реформы МСУ — упразднение органов местного самоуправления поселкового уровня и преобразование сегодняшних административно-территориальных единиц в муниципальные округа с единой администрацией и депутатским собранием.

Александр Лазарев также напомнил, что в январе Госдума РФ приняла проект закона в первом чтении, а депутаты ЗСО Челябинской области уже сформулировали ряд поправок, уточняющих некоторые формулировки документа.

«Коллеги, по реформированию нас ждет большая работа, и начинать ее нужно уже сейчас. Мы, со своей стороны, готовы оказывать консультационную, юридическую помощь. Сегодня в регионе проходит пилотный проект по преобразованию Коркинского муниципального района. Мы с особой тщательностью готовим вместе с муниципалитетом все нормативные документы, так как понимаем, что в дальнейшем они станут основой для других территорий. Законопроекты по созданию Коркинского муниципального округа мы рассмотрим на ближайшем заседании Законодательного собрания», — пояснил Александр Лазарев.

Кроме того, Александр Лазарев рассказал о мерах поддержки граждан и компаний в условиях западных санкций. Напомним, Александр Лазарев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер неделю назад, 18 марта, принимали участие в заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей, также посвященном развитию экономики в тяжелых современных условиях.

«Мы с вами переживаем непростое время, встречаем новые вызовы, но, как показала практика, успешно с ними справляемся. В области создан региональный центр импортозамещения, разработан план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Южного Урала в условиях санкционного давления, а также принят комплекс решений для поддержки малого бизнеса, промышленности, строителей, аграриев и других ключевых направлений», — резюмировал Александр Лазарев.