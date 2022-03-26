В Челябинской области прогнозируют похолодание

Погода в регионе будет ветреной

Сегодня, 26 марта, в Челябинской области прогнозируют понижение температуры и порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

В Челябинской области сегодня прогнозируют переменную облачность, местами возможен небольшой снег. Утром столбики термометров покажут около −12°C, на юге области — до −6°C. Днем потеплеет до −3, +2°C, в низинах будет холоднее — до −6°C. На дорогах гололед. Ветер северный, северо-восточный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков не ожидается. В утренние часы температура воздуха составит около −14°C, днем воздух прогреется до −2, 0°C. Ветер северный, северо-восточный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.